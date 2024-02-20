В Кремле рассказали, какую машину Путин подарил Ким Чен Ыну

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Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

О том, что Путин сделал северокорейскому лидеру подарок в виде машины, ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Однако марка автомобиля не называлась.

Подарок для Ким Чен Ына 18 февраля получила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон. Ким Ё Чжон назвала этот подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

Во время визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года Путин показал ему автомобили Aurus из своего кортежа. Лидер КНДР тогда посидел на заднем сиденье одной из машин вместе с российским президентом.

Сам Ким приехал в Россию на бронированном поезде, а в одном из вагонов привез с собой свой личный лимузин Maybach.