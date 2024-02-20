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В Кремле рассказали, какую машину Путин подарил Ким Чен Ыну

Песков: Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну автомобиль Aurus
Фото: Максим Константинов / ТАСС
Фото: Максим Константинов / ТАСС

Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

О том, что Путин сделал северокорейскому лидеру подарок в виде машины, ранее сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Однако марка автомобиля не называлась.

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Подарок для Ким Чен Ына 18 февраля получила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон. Ким Ё Чжон назвала этот подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

Во время визита Ким Чен Ына в Россию в сентябре 2023 года Путин показал ему автомобили Aurus из своего кортежа. Лидер КНДР тогда посидел на заднем сиденье одной из машин вместе с российским президентом.

Сам Ким приехал в Россию на бронированном поезде, а в одном из вагонов привез с собой свой личный лимузин Maybach.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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