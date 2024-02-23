Зеленский встретился с премьер-министром Дании во Львове
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во Львове. Об этом он сообщил в телеграм-канале.
Зеленский рассказал, что вместе с датским премьером посетил Марсово поле Лычаковского кладбища, где они «почтили память погибших» военных.
Предыдущий визит премьер-министра Дании на Украину состоялся 6 сентября. Тогда она выступила перед народными депутатами в Верховной раде.
Дания — одна из европейских стран, которые заявили о готовности передать Украине истребители F-16 американского производства. В августе 2023-го Зеленский прибыл на датскую авиабазу Скрыдструп в Войенсе, где вместе с Фредериксен осмотрел боевые самолеты.
В ходе совместной пресс-конференции Фредериксен отметила, что Копенгаген с самого начала боевых действий поддерживал Киев, руководствуясь принципом «ваша свобода — это наша свобода». После этого она объявила о передаче Украине 19 истребителей, выразив надежду, что первые шесть из них украинская сторона получит «ближе к Новому году».
6 января Berlingske сообщило, что Копенгаген отложил передачу самолетов как минимум до второго квартала 2024 года.
Израиль могут дисквалифицировать на «Евровидении» из-за песни
Минтранс объяснил сбор данных и паролей авиапассажиров
Названо имя еще одного россиянина, с которого снимут санкции ЕС
Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
Эстония лишилась 4 кв. км площади. Что произошло
Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности
Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?