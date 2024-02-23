Зеленский встретился с премьер-министром Дании во Львове

Метте Фредериксен и Владимир Зеленский (Фото: Ritzau Scanpix / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Дании Метте Фредериксен во Львове. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

Зеленский рассказал, что вместе с датским премьером посетил Марсово поле Лычаковского кладбища, где они «почтили память погибших» военных.

Предыдущий визит премьер-министра Дании на Украину состоялся 6 сентября. Тогда она выступила перед народными депутатами в Верховной раде.

Дания — одна из европейских стран, которые заявили о готовности передать Украине истребители F-16 американского производства. В августе 2023-го Зеленский прибыл на датскую авиабазу Скрыдструп в Войенсе, где вместе с Фредериксен осмотрел боевые самолеты.

В ходе совместной пресс-конференции Фредериксен отметила, что Копенгаген с самого начала боевых действий поддерживал Киев, руководствуясь принципом «ваша свобода — это наша свобода». После этого она объявила о передаче Украине 19 истребителей, выразив надежду, что первые шесть из них украинская сторона получит «ближе к Новому году».

6 января Berlingske сообщило, что Копенгаген отложил передачу самолетов как минимум до второго квартала 2024 года.