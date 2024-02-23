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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский выразил уверенность в победе на выборах, если бы их провели

Зеленский выразил уверенность в своей победе на выборах в случае их проведения
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Выборы на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу Fox News, что граждане страны избрали бы его на второй срок, если бы выборы состоялись сейчас.

«Прямо сейчас у меня наибольшая поддержка в обществе. Поэтому, если мы проведем выборы прямо сейчас, люди выберут меня», — сказал он.

Украинский лидер также отметил, что не отменял президентские выборы — законодательство страны не позволяет провести их в условиях военного положения, подчеркнул он.

«Провести их возможно, только изменив закон и создав инфраструктуру для онлайн-голосования», — пояснил Зеленский.

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Владимир Зеленский

Президентские выборы на Украине должны были пройти в марте 2024 года. В соответствии с украинской Конституцией проведение голосования запрещается в условиях военного положения. Этот режим был введен на Украине после начала российской военной операции и с тех пор неоднократно продлевался.

В ноябре 2023-го Зеленский сказал, что выборы «не ко времени». Он также отметил, что пока продолжаются боевые действия, «абсолютно безответственно, как-то так легкомысленно и играя, вбрасывать в общество тематику выборов».

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В конце декабря, по данным социологической группы «Рейтинг», уровень доверия украинского населения к Зеленскому составил 72%. О полном доверии к президенту заявили 39% опрошенных, 33% сказали, что скорее доверяют ему, чем нет.

Киевский международный институт социологии приводил схожие данные. По версии организации, рейтинг одобрения Зеленского — 76%.

Зеленский победил на выборах президента Украины в 2019 году, набрав более 73% голосов. В мае того же года прошла его инаугурация.

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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