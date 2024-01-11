Путин заявил, что экономика России стала первой в Европе

Россия обошла всю Европу по показателю ВВП по паритету покупательной способности, заявил президент Путин

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

По итогам 2023 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) России может превысить 4%, заявил глава государства Владимир Путин, отметив, что российская экономика стала первой в Европе.

Президент России принял участие во встрече с дальневосточными предпринимателями, в ходе которого рассказал, что за 2022 год падение ВВП на душу населения оказалось меньше прогнозируемого уровня в 2,1% и составило 1,2%. На вопрос председателя «Деловой России» Алексея Репика о возможности превышения этого показателя 4% по итогам 2023 года, Путин ответил утвердительно.

«У нас падение, мне [глава правительства] Михаил Владимирович [Мишустин] сказал перед отъездом сюда, падение мы все время считали в 2022 году — 2,1%, на самом деле оказалось 1,2%. <...> Поэтому, может быть, и будет побольше рост ВВП [за 2023 год]», — заявил Путин.

Президент также назвал удивительными результаты российской экономики. «Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а мы стали по объему экономики в целом первые в Европе. Мы обогнали ФРГ. И заняли пятое место в мире. Китай, США, Индия, Япония, Россия. В Европе номер один», — заявил он.

По словам президента, по показателю ВВП по паритету покупательной способности «мы обогнали всю Европу, но на душу населения нам еще надо стараться».

Ранее Путин заявлял, что ситуация с инфляцией и ростом цен в России находится под контролем. Он также отмечал рост ВВП по итогам 2023 года на 3,5%. По словам президента, российская экономика устойчиво функционирует, в частности, впервые в ее структуре рост перерабатывающих производственных отраслей значительно превысил нефтегазовые доходы.