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Война санкций ,  
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Пекин пригрозил ответить на введенные Лондоном санкции

Китай пригрозил ответными мерами на введенные Великобританией санкции
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Война санкций

Пекин ответит на санкции в отношении трех китайских компаний, которые Лондон включил в новый пакет ограничительных мер против России, сообщило посольство Китая в Великобритании в соцсети X.

«Санкции, которые британская сторона ввела в отношении соответствующих предприятий, — односторонние действия, абсолютно не подкрепленные международным правом. Китай примет необходимые меры, мы будем решительно защищать законные права и интересы своих компаний», — говорится в сообщении.

В диппредставительстве заявили, что Китай придерживается «объективной и справедливой» точки зрения на украинский конфликт. Там также подчеркнули категорическое несогласие с санкционным давлением и отметили, что наносящим ущерб интересам Китая действиям будет дан «решительный отпор».

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Фото:Hannah Beier / Getty Images

22 февраля Великобритания ввела новые санкции против России. Помимо российских предприятий, ограничительные меры коснулись и трех китайских компаний — Finder Technology и JUHANG Aviation Technology (поставляют компоненты электронных схем), а также Beijing Micropilot Flight Control Systems (производит двигатели для БПЛА).

Лондон считает, что эти компании экспортируют в Россию продукцию, которую в дальнейшем используют в военных целях.

В октябре 2023 года Китай осудил решение Украины внести ряд нефтегазовых компаний страны в список «Международных спонсоров войны». Китайский МИД призвал Киев «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».

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В середине февраля 2024-го министр иностранных дел Китая Ван И провел встречу с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. Как сообщило впоследствии китайское внешнеполитическое ведомство, он изложил «принципиальную позицию Китая по Украине, подчеркнув, что Китай настаивает на политическом урегулировании острых вопросов, на достижении мира и продвижении переговоров».

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