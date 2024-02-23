Лавров ответил на слова Блинкена про «стол международной системы»
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о выборе — быть «за столом международной системы» или в меню, пожелал американским коллегам не подавиться за этим столом.
17 февраля Блинкен на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок и главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о «сравнительном преимуществе в наличии мощной сети добровольных альянсов» и партнерстве с разными странами.
«Ни с одной из проблем, с которыми нам приходится сталкиваться и которые так важны для интересов американского народа, мы не можем эффективно справиться в одиночку, какими бы могущественными и находчивыми мы ни были. Итак, по всем направлениям мы видим наше сравнительное преимущество в наличии мощной сети добровольных альянсов, добровольных партнерств. И если вас нет за столом в международной системе, вы будете в меню», — сказал госсекретарь США.
Лавров на пресс-конференции по итогам совета глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Бразилии отреагировал на слова Блинкена про «стол международной системы». «Вот подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим «демократическим» столом не подавились», — заявил глава российского МИДа.
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