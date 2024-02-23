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Политика ,  
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Лавров ответил на слова Блинкена про «стол международной системы»

Лавров после слова Блинкена пожелал не подавиться за «демократическим» столом

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о выборе — быть «за столом международной системы» или в меню, пожелал американским коллегам не подавиться за этим столом.

17 февраля Блинкен на встрече с главой МИД Германии Анналеной Бербок и главой МИД Индии Субрахманьямом Джайшанкаром на Мюнхенской конференции по безопасности говорил о «сравнительном преимуществе в наличии мощной сети добровольных альянсов» и партнерстве с разными странами.

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Сергей Лавров

«Ни с одной из проблем, с которыми нам приходится сталкиваться и которые так важны для интересов американского народа, мы не можем эффективно справиться в одиночку, какими бы могущественными и находчивыми мы ни были. Итак, по всем направлениям мы видим наше сравнительное преимущество в наличии мощной сети добровольных альянсов, добровольных партнерств. И если вас нет за столом в международной системе, вы будете в меню», — сказал госсекретарь США.

Лавров на пресс-конференции по итогам совета глав МИД «Группы двадцати» (G20) в Бразилии отреагировал на слова Блинкена про «стол международной системы». «Вот подход руководителя внешней политики США к тем, кто с ними не согласен. Я только пожелал бы, чтобы с такими аппетитами наши американские коллеги за своим «демократическим» столом не подавились», — заявил глава российского МИДа.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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