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У Киева и Запада нет политической воли для разрешения конфликта на Украине, поэтому Россия будет продолжать спецоперацию, ей не оставили выбора, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo.

«Ни Киев, ни Запад не демонстрируют политической воли к разрешению конфликта. У России нет выбора: специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели», — подчеркнул глава МИД.

Лавров также отметил, что для решения украинского кризиса нужно устранить его первопричины. Глава МИД считает, что «Запад должен прекратить поставлять Украине оружие, а Киев обязан завершить военные действия». Лавров подчеркнул, что Украине необходимо вернуться к своему безъядерному статусу и признать новые территориальные реалии.

Глава МИД напомнил, что Россия открыта к поиску мирного разрешения украинского конфликта.

О невозможности достичь мирных договоренностей по Украине из-за позиции Запада Сергей Лавров заявлял ранее в феврале 2024 года. По его словам, западные страны не готовы обсуждать урегулирование ситуации за столом переговоров. Тогда же Лавров подчеркнул, что Москва готова разрешить конфликт дипломатическим путем, но с учетом нынешних территориальных реалий.

В январе 2024 года Сергей Лавров заявил, что Россия сохранила готовность начать мирные переговоры, отметив, что Москва не будет обсуждать возможность оставаться у власти для нынешнего руководства Украины. Кроме того, по словам главы МИД, после реализации целей спецоперации российский и украинский народы станут мирными соседями.