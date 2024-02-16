Лавров рассказал о планах ЕС и Киева ударить по «сердцу России»

ЕС рекомендовал передать «еще более дальнобойные оружия» Украине, так как нынешними методами она не сможет победить, заявил Сергей Лавров. По его словам, это является «прямым участием в войне»

Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, по данным российских властей, внешнеполитическая служба Евросоюза составила рекомендации для Украины, из которых следует, что нынешними методами Киев не сможет победить. Трансляцию его выступления вел МИД России в своем YouTube-канале.

«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? Конечно», — сообщил Лавров.

С начала военной операции на Украине западные страны регулярно оказывали ей помощь, в том числе отправляли военную технику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале февраля рассказывала, что в ЕС обучили более 40 тыс. украинских солдат, отправили военной техники на €28 млрд, а также нарастили собственные мощности по производству боеприпасов на 40%. По ее словам, Брюссель планирует к марту поставить Киеву свыше 500 тыс. артиллерийских снарядов, а к концу года — более 1 млн. Она назвала эти цифры недостаточными и призвала ускорить процесс доставки боеприпасов на Украину.

В начале 2024 года глава государства Владимир Путин назвал западные страны противниками России, которые стремятся к «уничтожению ее государственности» и «стратегическому поражению на поле боя» руками украинцев. Одной из целей военной операции Путин называл демилитаризацию Украины.

Российское руководство неоднократно осуждало военную поддержку Киева со стороны западных стран. В Москве считают, что она приведет лишь к затягиванию конфликта, результат которого предрешен.