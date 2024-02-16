 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров рассказал о планах ЕС и Киева ударить по «сердцу России»

Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС рекомендовал передать «еще более дальнобойные оружия» Украине, так как нынешними методами она не сможет победить, заявил Сергей Лавров. По его словам, это является «прямым участием в войне»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что, по данным российских властей, внешнеполитическая служба Евросоюза составила рекомендации для Украины, из которых следует, что нынешними методами Киев не сможет победить. Трансляцию его выступления вел МИД России в своем YouTube-канале.

«Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных оружий, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает, и тем самым сеять смуту и панику, подрывать доверие народа. Это разве не прямое участие в войне? Конечно», — сообщил Лавров.

С начала военной операции на Украине западные страны регулярно оказывали ей помощь, в том числе отправляли военную технику. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале февраля рассказывала, что в ЕС обучили более 40 тыс. украинских солдат, отправили военной техники на €28 млрд, а также нарастили собственные мощности по производству боеприпасов на 40%. По ее словам, Брюссель планирует к марту поставить Киеву свыше 500 тыс. артиллерийских снарядов, а к концу года — более 1 млн. Она назвала эти цифры недостаточными и призвала ускорить процесс доставки боеприпасов на Украину.

Группа стран НАТО запланировала передать Украине 1 млн беспилотников
Политика
Фото:Reuters

В начале 2024 года глава государства Владимир Путин назвал западные страны противниками России, которые стремятся к «уничтожению ее государственности» и «стратегическому поражению на поле боя» руками украинцев. Одной из целей военной операции Путин называл демилитаризацию Украины.

Российское руководство неоднократно осуждало военную поддержку Киева со стороны западных стран. В Москве считают, что она приведет лишь к затягиванию конфликта, результат которого предрешен.

МВД объявило в розыск экс-депутата Госдумы от «Единой России»

Последствия ударов по Белгороду. Фото с места событий

Популярный клуб в центре Москвы сгорел дотла. Видео

⚡BMW выпустила рекламу новой модели на фоне «Москва-Cити»

Венгрия заблокировала 
13-й пакет санкций против России. Подробности

Работу аэропорта «Шереметьево» парализовала зажигалка

В России впервые выдали ипотеку дистанционно. Как это работает

В США нашли затонувший 84 года назад корабль. Фото

Во что инвестирует легенда? Последние сделки Уоррена Баффета

Во что инвестирует герой «Игры на понижение»? Последние сделки Майкла Бьюрри
Авторы
Теги
Персоны
Юлия Овчинникова
Военная операция на Украине Сергей Лавров Россия Украина Европейский Союз
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Даванков выступил за «мир и переговоры на наших условиях» по Украине
Политика
Группа стран НАТО запланировала передать Украине 1 млн беспилотников
Политика
Путин выразил сожаление, что Россия не начала действий на Украине раньше
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 февраля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,6) Инвестиции, 15 фев, 17:09 Курс доллара на 16 февраля
USD ЦБ: 91,82 (+0,39) Инвестиции, 15 фев, 17:09
Почему в США стали говорить о российском ядерном оружии в космосе Политика, 13:23
В Ростове прозвучал взрыв Общество, 13:19
Медведев объявил о формировании движения по борьбе с колониализмом Запада Политика, 13:17
Выйти за рубеж или развиваться в России: в чем минусы каждой из стратегий Pro, 13:14
L'Equipe узнала, кого ПСЖ хочет купить на замену Мбаппе Спорт, 13:14
В Севастополе задержали украденную на Карибских островах яхту Общество, 13:13
Мэр Евпатории подала в отставку Политика, 13:07
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Названы районы Москвы с самым дорогим жильем в элитных новостройках Недвижимость, 13:07
Дворы с видеонаблюдением: новостройки c заботой о безопасности РБК и ПИК, 13:00
Россия частично сняла запрет на бананы из Эквадора⁠ Политика, 12:49
Посольство признало «крайне сложную» ситуацию с переводами в Турцию Политика, 12:46
Тяжелый транспортный дрон «Партизан» прошел первые летные испытания Политика, 12:46
FT сообщил о планах НАТО развернуть силы по всей Европе Политика, 12:45
Акции каких полупроводниковых компаний могут вырасти почти на 30% за год Pro, 12:37