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Политика ,  
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Лавров заявил об исчерпании Россией лимита «жестов доброй воли»

Лавров: лимит жестов доброй воли России в сторону Запада исчерпан
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Шамиль Жуматов / Reuters)

Лимит жестов доброй воли России в сторону западных стран уже исчерпан, они не ответили взаимностью на «добрые дела». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Мы делали столько уступок, жестов доброй воли, как президент [России Владимир Путин] напомнил, что исчерпан уже лимит этих жестов. С их стороны мы видели в ответ на наши добрые дела другие жесты на одной руке», — сказал Лавров о перспективах восстановления отношений с западными странами (цитата по «РИА Новости»).

Глава МИДа неоднократно говорил, что Россия проявляла «добрую волю» в отношении государств Запада, но те не ответили взаимностью. В частности, в конце января он заявил, что отношения между Россией и США долгое время оставались дружественными, однако при 43-м американском президенте Джордже Буше-младшем взаимное доверие начало разрушаться.

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Политика
Сергей Лавров

«Огромное количество доброй воли, проявленной Путиным в первые два срока своего правления, было проигнорировано», — сказал Лавров.

По словам министра, сейчас отношения между Россией и США на очень низком уровне, контактов между странами практически нет, лишь ведется «нудный» диалог о работе посольств.

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Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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