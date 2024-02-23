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Посольство направило Госдепу ноту протеста из-за слов Байдена о Путине

Посольство России направило Госдепу ноту протеста из-за слов Байдена о Путине

Посольство России направило ноту протеста в Госдепартамент США из-за слов президента Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина, сообщается в телеграм-канале диппредставительства.

«Как только сегодня утром начал работу Госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента», — заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, произошедшую ситуацию вряд ли получится урегулировать «простыми извинениями», на которые американские власти не пойдут. «Строго говоря, мы не рассчитываем на адекватную реакцию. По мере приближения к ноябрьским выборам в Америке такого рода эскапады становятся рутинными», — добавил дипломат.

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21 февраля Байден на предвыборном мероприятии в США заявил: «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Байдена абсолютно хамскими и позорными для США.

Сам Путин, комментируя заявления американского лидера, напомнил о своих словах, что Байден предпочтительнее для России как президент США, чем Дональд Трамп. «Потому что он [Байден] не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция — абсолютно адекватная, а значит, я был прав», — добавил российский президент.

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