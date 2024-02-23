В Белом доме связали слова Байдена о Путине с угрозами безопасности

Слова Байдена в адрес Путина связаны с проблемами безопасности, касающимися России — от действий на Украине до иных шагов, которые могут «подорвать международный порядок». Кремль назвал высказывание президента США позорным

Джон Кирби (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Оскорбительные слова президента США Джо Байдена в адрес его российского коллеги Владимира Путина связаны с угрозами, которые, по мнению Вашингтона, исходят от Москвы. Об этом журналистам на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Байден, выступая 21 февраля на предвыборном мероприятии, заявил: «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта».

Кирби, комментируя эти слова, заявил, что Соединенные Штаты обеспокоены проблемами безопасности, касающимися России: от военных действий на Украине и вероятной разработки противоспутниковых средств до других шагов, которые могут "подорвать международный порядок". "И президент в полной мере сосредоточен на этих интересах в сфере национальной безопасности, он говорит об угрозах и вызовах со стороны президента Владимира Путина и России, - сказал Кирби.

По словам представителя Белого дома, Байден выступил также "с точки зрения человека, который [долгое время] занимался внешней политикой". "Он знает, о чем говорит. Он знает этих лидеров, и он знает об этих вызовах. И он говорит о них открыто и прямо, поскольку именно так нам нужно воспринимать угрозу со стороны России", - добавил он (цитата по ТАСС).

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Байдена абсолютно хамскими и позорными для США, отметив, что они «вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина». Сам Путин посчитал высказывание Байдена адекватной реакцией на мнение, что тот более выгоден для России, как президент США, чем Дональд Трамп. "Потому что он не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», - отметил Путин.



Российский посол Анатолий Антонов сообщил, что дипмиссия направила в Госдепартамент ноту протеста в связи с высказыванием Байдена в адрес Путина.