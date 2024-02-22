 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес

Путин назвал оскорбление Байдена в свой адрес адекватной реакцией
По мнению Путина, слова Байдена о «сукином сыне» в его адрес — адекватная реакция на мнение, что тот выгоден России как президент. «Потому что он не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — сказал Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что думает об оскорблении, которое высказал американский коллега Джо Байдена в его адрес. Видеозапись с фрагментом беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Путин напомнил о своих словах, что Байден предпочтительнее для России как президент США.

«Судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция — абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской», — сказал он.

Оскорбление в адрес Путина Байден высказал на предвыборном мероприятии в США 21 февраля. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил президент США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Байдена абсолютно хамскими и позорными для США. Он отметил, что подобные выражения «вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина».

«Если президент страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — добавил пресс-секретарь главы государства.

В марте 2021 года Байден согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется», — заявил тогда Путин.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео

На Мосбирже аномалия в курсе доллара. Что произошло?
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Джо Байден оскорбление
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Песков назвал позором для США оскорбления Байдена в адрес Путина
Политика
Джо Байден снова оскорбительно высказался в адрес Владимира Путина
Политика
Байден поручил привлечь внимание к «невменяемости» Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 16:42
Минпросвещения предложило увеличить число уроков истории в школах Политика, 20:12
Столтенберг заявил о праве Киева на удары по военным объектам России Политика, 20:08
Рублев сенсационно проиграл 18-летнему чеху из второй сотни рейтинга ATP Спорт, 20:07
Путин прилетел в Чебоксары Политика, 19:53
В Риге переименуют улицы Пушкина, Тургенева и Ломоносова Политика, 19:38
Почему бундестаг проголосовал против резолюции о поставке Taurus Украине Политика, 19:26
СК начал проверку после пожара на месторождении в Томской области Общество, 19:25
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Reuters узнал о проверке Raiffeisen из-за связанных с Россией платежей Бизнес, 19:19
Федерация бокса заявила, что их новая компьютерная игра затмит UFC 5 Спорт, 19:16
Меньше ₽5 млн: квартиры с собственным архитектурным характером РБК и ПИК, 19:14
Мосбиржа исключит депозитарные расписки QIWI из индексов Инвестиции, 19:14
Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес Политика, 19:07
Лидер РПЛ усилил состав 29-летним бразильским нападающим Спорт, 18:46
Путин предложил ускорить полное покрытие сотовой связью федеральных трасс Технологии и медиа, 18:44