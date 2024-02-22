Путин ответил на оскорбление Байдена в свой адрес

По мнению Путина, слова Байдена о «сукином сыне» в его адрес — адекватная реакция на мнение, что тот выгоден России как президент. «Потому что он не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог», — сказал Путин

Владимир Путин (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин сказал корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину, что думает об оскорблении, которое высказал американский коллега Джо Байдена в его адрес. Видеозапись с фрагментом беседы журналист опубликовал в своем телеграм-канале.

Путин напомнил о своих словах, что Байден предпочтительнее для России как президент США.

«Судя по тому, что он сейчас говорил, я абсолютно прав. Потому что это адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Почему? Потому что он не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог». Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция — абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, я говорил прежде всего для нашей аудитории, а не для американской», — сказал он.

Оскорбление в адрес Путина Байден высказал на предвыборном мероприятии в США 21 февраля. «У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта. Но экзистенциальной угрозой человечеству является климат», — заявил президент США.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова Байдена абсолютно хамскими и позорными для США. Он отметил, что подобные выражения «вряд ли способны каким-либо образом уязвить главу другого государства, тем более президента Путина».

«Если президент страны использует такую лексику — это стыдно должно быть», — добавил пресс-секретарь главы государства.

В марте 2021 года Байден согласился с утверждением, что Путин является убийцей. Президент России в ответ пожелал американскому коллеге здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. «Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается — тот так и называется», — заявил тогда Путин.