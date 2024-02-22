Британия передаст Украине еще 200 ракет Brimstone
Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил о новом пакете помощи Украине. В частности, Лондон поставит Киеву еще 200 самонаводящихся ракет типа Brimstone. Об этом сообщил телеканал Sky News в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).
«Сегодня я объявляю о новом пакете помощи Украине. В него войдут 200 противотанковых ракет Brimstone. Эти ракеты ранее оказывали значительное влияние на поле боя», — сказал Шэппс.
Министр обороны добавил, что Британия вместе с союзниками продолжит обучать украинских военных. Так, в первой половине 2024 года в Соединенном Королевстве пройдут подготовку 10 тыс. солдат ВСУ.
Шэппс подчеркнул, что 2024 год станет «решающим» для Украины.
Ранее глава Минобороны Великобритании заявил, что международное сообщество не должно позволить России победить в конфликте с Украиной. Он также призвал увеличить финансовую помощь Киеву.
В середине января британский премьер-министр Риши Сунак объявил, что в 2024–2025 годах Британия выделит Украине помощь в объеме £2,5 млрд ($3,2 млрд). Из них £200 млн пойдет на создание и закупку военных беспилотных летательных аппаратов.
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