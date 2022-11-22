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Военная операция на Украине ,  
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The Telegraph узнал о передаче Британией Украине ракет Brimstone-2

The Telegraph: Великобритания передала Украине ракеты Brimstone-2 с лазерным наведением

Великобритания отправила Украине ракеты Brimstone-2, усовершенствованную модель ракет с лазерным наведением и дальностью пуска, вдвое превышающую предыдущую модель, сообщает газета The Telegraph. Сколько именно Лондон передал Киеву таких ракет не уточняется.

По данным газеты, это не первая поставка таких ракет Украине. В конце апреля замминистра обороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что Киев попросил у них ракеты для наземных атак большей дальности, и Лондон планирует направить Brimstone из своих запасов.

Семейство ракет Brimstone включает несколько ракет, которые начали разрабатывать в конце 1990-х годов. Обычно их запускают с использованием самолетов, вертолетов или беспилотников для уничтожения наземных и морских целей, в том числе движущихся. По данным The Telegraph, одна ракета Brimstone стоит около £175 тыс. (около 12 млн руб.).

США, ЕС и другие страны Запада после начала российской военной операции на Украине усилили военную поддержку Киева в части поставок вооружения и техники. Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия Киеву. В Кремле подчеркивали, что цели спецоперации будут выполнены, несмотря на «накачку» Украины западным оружием.

Теги
Великобритания Украина ракета поставки оружия Военная операция на Украине
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