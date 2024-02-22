Суд вынес рэперу Scally Milano предупреждение за пропаганду наркотиков

Scally Milano (Даниил Дмитриев) (Фото: scallymilano / VK)

Смольнинский районный суд Петербурга вынес предупреждение рэперу Scally Milano (настоящее имя — Даниил Дмитриев) по делу о пропаганде наркотиков (ч. 1 ст. 6.13 КоАП), сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Пропаганду наркотиков нашли в композиции рэпера «Секс. Деньги. Наркотики», которую тот исполнил на концерте 22 апреля 2023 года. Экспертиза установила, что она побуждает к употреблению наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а само содержимое песни является пропагандой наркотиков.

Представитель Scally Milano направил в суд ходатайство, где говорилось, что исполнитель «искренне раскаивается в содеянном», сообщили в суде. Он подчеркнул, что рэпер осознал «ответственность перед неокрепшими умами» и создал прецедент, решив «сознательно очистить свое творчество от опасной информации».

Суд ограничился предупреждением в адрес рэпера. Максимальное наказание для физических лиц по ч.1 ст. 6.13 КоАП — штраф на сумму до 5 тыс. руб. с конфискацией продукции, содержащей рекламу наркотиков, и оборудования, использованного для ее изготовления.

Песня была исполнена на концерте Scally Milano в «Гигант Холле» в Санкт-Петербурге 22 апреля 2023 года. Он закончился после первой песни, так как в зал пришла полиция. После появления сотрудников МВД рэпер покинул площадку. Как заявили в концертном зале, к организаторам обращались родители пришедших на концерт, которые были против выступления артиста.

Рэпер подчеркивал, что не преследовал цель пропагандировать наркотики, он убрал их упоминания из своих треков.

«Фонтанка» писала со ссылкой на ответ депутату Госдумы Михаилу Романову от МВД, что ведомство возбудило против Scally Milano одно уголовное и несколько административных дел. Одно из них было заведено по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), еще одно — по уголовной статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, в том числе распитие алкоголя (ч. 1 ст. 151 УК).

Несколько треков Scally Milano суд запретил к распространению в интернете: экспертиза обнаружила в них пропаганду наркотиков.