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Суд в Петербурге запретил трек «Гнида» рэпера Scally Milano

Суд в Петербурге запретил к распространению трек «Гнида» рэпера Scally Milano
Scally Milano (Даниил Дмитриев)
Scally Milano (Даниил Дмитриев) (Фото: scallymilano / VK)

Калининский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в интернете трек «Гнида» рэпера Scally Milano, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В сообщении дана ссылка на запрещенную песню.

Проверку начали после того, как «словесно-музыкальное произведение» привлекло внимание специалистов, проводивших мониторинг.

Суд постановил, что трек с нецензурной бранью находится в открытом доступе «для всех пользователей, в том числе несовершеннолетних» и предлагает слушателю «потенциальную возможность употребления психоактивных веществ» — то есть «содержит завуалированную пропаганду».

«Данные факторы негативно влияют на физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие детей», — заключили в суде.

В треках Scally Milano нашли дискредитацию армии и пропаганду наркотиков
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Scally Milano (Даниил&nbsp;Дмитриев)

В апреле 2023 года полиция сорвала концерт рэпера в Петербурге. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина назвала его «ублюдком» и заявила, что будет добиваться привлечения его к ответственности за пропаганду наркотиков. В мае исполнитель лично встретился с Мизулиной и пообещал ей «изменить вектор творчества».

В июне Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в интернете четыре композиции Scally Milano по 14 ссылкам. Эксперты проанализировали треки «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это» и заключили, что «в текстах песен имеется пропаганда употребления наркотических средств». Кроме того, в них была выявлена информация, формирующая позитивное отношение к торговле наркотиками.

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рэпер Санкт-Петербург запрет
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