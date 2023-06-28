Суд в Петербурге запретил четыре трека рэпера Scally Milano

Суд в Петербурге запретил к распространению четыре трека Scally Milano по 14 ссылкам

Scally Milano (Фото: scallymilano / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в интернете четыре трека рэпера Scally Milano по 14 ссылкам, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В обосновании иска сказано, что в прокуратуру Василеостровского района «поступило обращение гражданки Строгановой» о признании треков «запрещенными к распространению среди несовершеннолетних».

Эксперты изучили треки «Lovv66 — CBD FLOW», «О», «ДВА», «Сделать это» и пришли к выводу, что «в текстах песен имеется пропаганда употребления наркотических средств». Кроме того, в них «выявлена информация, формирующая позитивное отношение к совершению торговли наркотическими средствами. По мнению экспертов, Scally Milano в треках «позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков».

«Данная информация способна сформировать у читателя/слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора, а также сформировать позитивное отношение к торговле наркотическими средствами», — заключили эксперты.

В апреле полиция сорвала концерт Scally Milano в Петербурге. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала его «ублюдком» и заявила, что будет «добиваться привлечения к ответственности исполнителя за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков». Она также опубликовала в телеграм-канале ролик, где рэпер скандировал на одном из концертов антивоенный лозунг. В июне Scally Milano оштрафовали за это на 40 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП).

Scally Milano лично встретился с Мизулиной и пообещал ей «изменить вектор творчества». После этого Мизулина сообщила, что Лига безопасного интернета попросила Следственный комитет не проводить проверку по факту пропаганды наркотиков, потому что рэпер убрал упоминания о них из своих треков. «В случае, если проверка проводится, попросили следователей учесть данные положительные шаги исполнителя», — отметила она.