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Scally Milano убрал из треков упоминание наркотиков после обращения в СК

Мизулина: рэпер Scally Milano убрал из треков упоминание наркотиков после обращения в СК

Рэпер Scally Milano (Даниил Дмитриев) убрал из своих треков упоминание о наркотиках после обращения Лиги безопасного интернета в Следственный комитет. Об этом в телеграм-канале сообщила глава организации Екатерина Мизулина.

Лига направила повторное обращение в ведомство, так как артист самостоятельно устранил причины, послужившие основанием для жалобы, заявила она. В заявлении в адрес СК указано, что упоминания о наркотиках удалены из треков «Большие бабки», «Недоволен», «По пятам», «Подкован», «Не виноват», «Демон», «Инвестор» и других.

«Мы попросили Следственный комитет не проводить проверку по факту пропаганды наркотиков, либо склонения к употреблению данных веществ. В случае, если проверка проводится, попросили следователей учесть данные положительные шаги исполнителя», — написала Мизулина.

Ранее телеграм-канал Mash и «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев писали, что на концерт Scally Milano в «Гигант Холле» в Санкт-Петербурге вечером 22 апреля пришла полиция.

Телеграм-канал SHOT отмечал, что концерт могли остановить, так как в туалетных комнатах клуба нашли наркотики. Также он сообщал со ссылкой на очевидцев, что одну из посетительниц клуба госпитализировали с передозировкой.

В «Гигант Холле» рассказали «Фонтанке», что концерт был согласован с властями. Там сообщили, что к организаторам обращались родители зрителей, которые были против выступления артиста.

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После случившегося Мизулина написала, что Лига безопасного интернета намерена добиваться привлечения Scally Milano к ответственности за склонение несовершеннолетних к употреблению наркотиков (ст. 230 УК, до 15 лет лишения свободы). Рэпер в ответ заявил в своем телеграм-канале, что «не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов Российской Федерации».

Теги
рэпер наркотики пропаганда наркотиков Лига безопасного интернета Екатерина Мизулина
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