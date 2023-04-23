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Полиция сорвала концерт рэпера SCALLY MILANO в Петербурге

Полиция сорвала концерт рэпера SCALLY MILANO на площадке «Гигант Холл» в Петербурге

На концерт хип-хоп исполнителя SCALLY MILANO в «Гигант Холле» в Санкт-Петербурге пришла полиция. Об этом сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев. Как передает телеграм-канал Mash, концерт сорвали «лица, представившиеся сотрудниками полиции».

Сам рэпер покинул концертную площадку сразу появления полиции.

«РенТВ» назвало три версии, по которой полиция могла сорвать концерт: либо артист или одна из зрительниц концерта были под наркотическими препаратами, либо сам концерт несанкционированный.

Очевидцы отправили изданию фото и видео, на котором видны сотрудники правоохранительных органов. Зрителей просят покинуть зал.

«От комитета по культуре согласование на концерт мы получили. Видимо, какие-то другие государственные органы с этим были не согласны. Также к нам были обращения родителей, которые были против того, чтобы выступали», — рассказали «Фонтанке» в «Гигант Холле».

Как передает телеграм-канал SHOT, перед выходом полиция попросила зрителей продемонстрировать документы. Также телеграм-канал со ссылкой на очевидцев сообщает, что концерт прервали из-за того, что в туалете концертной площадки обнаружили наркотики. Одну из посетительниц госпитализировали с передозировкой. Информация проверяется.

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В феврале полиция сорвала концерт группы «Несчастный случай» в Новосибирске. Причиной появления полиции стало сообщение о задымлении концертной площадки. Лидера группы, Алексея Кортнева, полицейские задержали без составления протокола.

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