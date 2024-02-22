Польша введет особый контроль на дорогах к границе с Украиной
Власти Польши намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущих к контрольно-пропускным пунктам на границе с Украиной, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, его слова приводит Polskie Radio.
«Чтобы на 100% гарантировать, что военная помощь, техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь дойдут до украинской стороны без каких-либо задержек, мы включим в список критической инфраструктуры КПП на границе с Украиной и прилегающие участки автотрасс и железнодорожных путей», — сказал премьер.
Туск уточнил, что речь идет о «другом типе организационного режима» на КПП и подъездах к ним.
Польские фермеры долгое время проводят протестные акции на границе с Украиной: они перекрывают трассы с помощью техники, блокируя тем самым движение. 20 февраля они перекрыли железную дорогу строительным мусором и высыпали из вагонов украинское зерно в районе пункта пропуска «Медика — Шегини».
Поводом для протестов стали отмена пошлин и квот на украинский экспорт в 2022 году для поддержки сельхозпроизводителей и соглашение между ЕС и Киевом, упрощающее грузовые перевозки.
После того как Еврокомиссия предложила продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год, а также ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительных товаров», польские производители сельхозпродукции объявили забастовку с 9 февраля по 10 марта. Профсоюз польских фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между двумя странами, а также перекрыть дороги в некоторых регионах. Протестующие требуют отменить решение Еврокомиссии (ЕК), так как оно делает их продукцию и услуги неконкурентоспособными в сравнении с украинскими.
Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков обвинил протестующих в политической провокации. Туск в свою очередь выступил за поддержку Киева, но без ущерба интересам Польши.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Туску и польскому коллеге Анджею Дуде провести переговоры по ситуации на границе до 24 февраля с участием представителя ЕК. Туск сообщил, что переговоры правительств двух стран запланированы на 28 марта.
В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта
Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео
У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?
Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности
Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России
США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен
Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС
Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов
Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут
Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео