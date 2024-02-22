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Политика ,  
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Польша введет особый контроль на дорогах к границе с Украиной

Туск: Польша введет особый контроль на КПП на границе с Украиной и дорогах к ним
Фото: Beata Zawrzel / IMAGO / Global Look Press
Фото: Beata Zawrzel / IMAGO / Global Look Press

Власти Польши намерены взять под особый контроль участки дорог, ведущих к контрольно-пропускным пунктам на границе с Украиной, сообщил премьер-министр страны Дональд Туск на пресс-конференции, его слова приводит Polskie Radio.

«Чтобы на 100% гарантировать, что военная помощь, техника, боеприпасы, гуманитарная и медицинская помощь дойдут до украинской стороны без каких-либо задержек, мы включим в список критической инфраструктуры КПП на границе с Украиной и прилегающие участки автотрасс и железнодорожных путей», — сказал премьер.

Туск уточнил, что речь идет о «другом типе организационного режима» на КПП и подъездах к ним.

Польша и Украина проведут переговоры по блокировке границы фермерами
Политика
Фото:Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польские фермеры долгое время проводят протестные акции на границе с Украиной: они перекрывают трассы с помощью техники, блокируя тем самым движение. 20 февраля они перекрыли железную дорогу строительным мусором и высыпали из вагонов украинское зерно в районе пункта пропуска «Медика — Шегини».

Поводом для протестов стали отмена пошлин и квот на украинский экспорт в 2022 году для поддержки сельхозпроизводителей и соглашение между ЕС и Киевом, упрощающее грузовые перевозки.

После того как Еврокомиссия предложила продлить приостановку пошлин и квот на ввоз товаров с Украины на год, а также ввести механизм ограничения импорта наиболее «чувствительных товаров», польские производители сельхозпродукции объявили забастовку с 9 февраля по 10 марта. Профсоюз польских фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между двумя странами, а также перекрыть дороги в некоторых регионах. Протестующие требуют отменить решение Еврокомиссии (ЕК), так как оно делает их продукцию и услуги неконкурентоспособными в сравнении с украинскими.

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Министр инфраструктуры Украины Алексей Кубраков обвинил протестующих в политической провокации. Туск в свою очередь выступил за поддержку Киева, но без ущерба интересам Польши.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Туску и польскому коллеге Анджею Дуде провести переговоры по ситуации на границе до 24 февраля с участием представителя ЕК. Туск сообщил, что переговоры правительств двух стран запланированы на 28 марта.

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Теги
Польша Украина Дональд Туск КПП
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