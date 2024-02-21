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Политика ,  
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Зеленский предложил Дуде и Туску увидеться на границе

Зеленский предложил Дуде и Туску обсудить блокировку КПП на границе с Польшей
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил польскому коллеге Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску до 24 февраля провести переговоры на границе с участием представителя Еврокомиссии для урегулирования ситуации с блокировкой движения на украинско-польской границе.

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать», — написал он в телеграм-канале, добавив о своей готовности посетить границу вместе с членами украинского правительства.

Зеленский также обратился к Еврокомиссии, призвав принять в этой встрече ее представителя. «Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает смысл слова «солидарность». Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему <...>. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой общие достижения могут начать рассыпаться», — добавил президент Украины.

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Теги
Юлия Овчинникова
Польша Украина Еврокомиссия Владимир Зеленский Анджей Дуда Дональд Туск КПП
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