Зеленский предложил Дуде и Туску увидеться на границе

Владимир Зеленский (Фото: Wolfgang Rattay / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский предложил польскому коллеге Анджею Дуде и премьеру Дональду Туску до 24 февраля провести переговоры на границе с участием представителя Еврокомиссии для урегулирования ситуации с блокировкой движения на украинско-польской границе.

«Я поручил нашему правительству в ближайшее время, до 24 февраля, быть на границе между нашими государствами. И я прошу тебя, Дональд [Туск], господин премьер-министр, тоже приехать к границе. Анджей [Дуда], господин президент, я прошу тебя поддержать этот диалог. Это национальная безопасность. Мы не должны это затягивать. Ближайшие дни дают нам шанс это сделать», — написал он в телеграм-канале, добавив о своей готовности посетить границу вместе с членами украинского правительства.

Зеленский также обратился к Еврокомиссии, призвав принять в этой встрече ее представителя. «Хочу обратиться ко всем, кто помнит, что означает смысл слова «солидарность». Слова, которое так сильно изменило историю всей нашей Европы к лучшему <...>. Но мы видим и чрезмерную и несправедливую политизацию сейчас, из-за которой общие достижения могут начать рассыпаться», — добавил президент Украины.

Материал дополняется