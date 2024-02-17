На границе Польши и Украины скопилось свыше 3 тыс. грузовиков

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На границе между Польшей и Украиной скопилось около 3,3 тыс. фур из-за блокировки движения польскими фермерами, сообщил представитель украинской пограничной службы Андрей Демченко, передает «Украинская правда».

«В очередях по ту сторону границы в направлении нашего государства в совокупности по этим шести направлениям находится где-то 3,3 тыс. грузовиков», — сказал он.

Демченко добавил, что самая большая очередь у пунктов пропуска «Краковец» — около 1,6 тыс. фур, и «Ягодин» — свыше 1,5 тыс. В сторону Польши также стоят «тысячи» грузовиков, отметил он.

Конфликт между польскими и украинскими перевозчиками и фермерами длится с осени 2023 года. Поводом стали отмена пошлин и квот на украинский экспорт в 2022-м для поддержки сельхозпроизводителей и соглашение между ЕС и Киевом, упрощающее грузовые перевозки

В начале февраля, после того как в ЕС предложили продлить льготы, в Польше начались акции протеста. Профсоюз фермеров пообещал заблокировать все погранпереходы между Украиной и Польшей, в некоторых регионах начали перекрывать дороги.

Украинские перевозчики устроили зеркальную блокаду. Они заявили, что не будут полностью блокировать границу, но хотят, чтобы польские коллеги при возвращении в страну тоже стояли в очереди.