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Политика ,  
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В Минске действия Запада расценили как подготовку к военным действиям

Глава МО Белоруссии Хренин: Запад готовит военные действия против Белоруссии
Виктор Хренин
Виктор Хренин (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Западные страны проводят разведку против Белоруссии и готовятся к военным действиям, заявил министр обороны страны Виктор Хренин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим заблаговременный комплекс мероприятий, которые проводит Западная Европа во главе с США для подготовки к военным действиям», — сказал Хренин (цитата по БелТА). Он добавил, что власти страны понимают, «против кого эти военные действия будут направлены».

Хренин отметил, что против Белоруссии активно ведется радиотехническая и авиационная разведка. «Самолеты — как пилотируемые, так и беспилотная авиация. Ежесуточно от пяти до девяти вылетов. Это и космическая разведка», — уточнил он, добавив, что западные страны проявляют активный интерес к военным городкам и базам Белоруссии.

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В конце января заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Белоруссии Леонид Давидович сообщил, что разведывательная авиация НАТО в два раза увеличила число полетов у границ страны с начала 2024 года. Он отметил, что для этого «задействуется авиация фактически всех национальных военно-воздушных сил».

20 февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с руководящим составом государственных органов системы обеспечения нацбезопасности призвал готовиться к третьей мировой войне «и ментально, и стратегически». Он подчеркнул, что белорусам не нужна война, но стоит осознать серьезность момента.

По данным Лукашенко, возле границ Белоруссии и России разместили около 32 тыс. солдат НАТО, более 1 тыс. единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов.

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