Лукашенко заявил о провокации в Польше, в которой обвинят Москву и Минск
Разведки Польши и США готовят провокацию против поляков, в которой обвинят Россию и Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством госорганов системы обеспечения национальной безопасности.
«Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): «Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Белоруссию», — сказал Александр Лукашенко (цитата по БелТА).
Он также рассказал, что польские власти пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить «тихушек» и «лахушек». «Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы — от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным», — предупредил глава государства.
Еще весной 2023 года Лукашенко говорил, что западные страны готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. «Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии», — утверждал президент республики.
Российский лидер Владимир Путин отмечал, что «развязывание агрессии» против Белоруссии будет означать агрессию против России. «На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — подчеркнул он.
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