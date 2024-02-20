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Политика ,  
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Лукашенко заявил о провокации в Польше, в которой обвинят Москву и Минск

Лукашенко: США и Польша готовят крупномасштабную провокацию против поляков
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Разведки Польши и США готовят провокацию против поляков, в которой обвинят Россию и Белоруссию, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством госорганов системы обеспечения национальной безопасности.

«Еще одна оперативная информация. Дословно цитирую (это уже для поляков важно): «Польская и американская разведки готовят крупномасштабную провокацию против гражданского населения Польши, в которой обвинят Россию и Белоруссию», — сказал Александр Лукашенко (цитата по БелТА).

Он также рассказал, что польские власти пытаются завербовать высокопоставленных белорусских чиновников, которые смогут заменить «тихушек» и «лахушек». «Они будут искать и создавать новых лояльных Западу и более эффективных деятелей здесь. В ход пойдут все методы — от банальных подкупа и шантажа до угроз жизни и здоровью вам и вашим близким и родным», — предупредил глава государства.

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Фото:Melissa Sue Gerrits / Getty Images

Еще весной 2023 года Лукашенко говорил, что западные страны готовятся вторгнуться на территорию Белоруссии для уничтожения страны. «Полным ходом идет формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота в Белоруссии», — утверждал президент республики.

Российский лидер Владимир Путин отмечал, что «развязывание агрессии» против Белоруссии будет означать агрессию против России. «На это мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами», — подчеркнул он.

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Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
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