Медведчук заявил о вооружении Украины в нарушение минских соглашений
Западные страны вооружали Украину в нарушение минских соглашений, открывая в стране военные базы, заявил в интервью «РИА Новости» председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
«Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения минских соглашений, на самом деле насаждали оружие Украине, открывали там военные базы», — отметил он.
По словам Медведчука, к 2021 году на Украине было три базы — в городах Бердянск и Очаков и Львовской области. Он обвинил западные страны в строительстве укрепрайонов на Украине и снабжении инструкторами и новыми военными технологиями, а также в обучении контингента Вооруженных сил Украины.
«Это все был коллективный Запад, который, с одной стороны, это делал и не афишировал, а с другой стороны, говорил — да, минские соглашения должны быть выполнены», — уточнил Медведчук.
Минские соглашения были заключены в 2014–2015 годах Трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации в Донбассе, состоящей из представителей Украины, России и ОБСЕ.
Договоренности закрепили обязательство сторон конфликта прекратить огонь, отказаться от размещения в районе буферной зоны тяжелого вооружения, обменять пленных по принципу «всех на всех». Киев должен был принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей и провести там выборы с учетом позиции представителей республик Донбасса. Большинство договоренностей впоследствии не выполнялись.
После начала военной операции на Украине Меркель заявила, что соглашения заключались в том, чтобы дать Киеву время, и украинские власти использовали его, «чтобы стать сильнее». Олланд поддержал экс-канцлера и отметил, что договоренности «заморозили» конфликт России и Украины.
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