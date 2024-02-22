Маск тайно посетил Белый дом в 2023 году впервые за президентство Байдена

Американский миллиардер ($206 млрд) Илон Маск тайно посетил Белый дом в сентябре 2023 года, cледует из журнала посещений резиденции президента США, на который обратил внимание телеканал NBC.

В журнале есть запись о визите Маска 13 сентября. По данным телеканала, бизнесмен обсуждал с чиновниками Белого дома вопросы развития искусственного интеллекта. Встречи с Байденом у него не было. Вместе с тем этот визит стал первым для Маска с начала срока полномочий нынешнего главы государства.

Илон Маск разрабатывает собственный ИИ-продукт, который называется Grok. В начале ноября 2023-го он показал первые результаты его работы и рассказал, что программа получает информацию напрямую из соцсети X. При этом на саммите по безопасности ИИ Маск заявлял, что разработки в этой области потенциально угрожают существованию человечества.

Когда на посту президента находились Барак Обама и Дональд Трамп, основатель Tesla и SpaceX посещал Белый дом неоднократно, подчеркивает NBC. В администрации Байдена также подтвердили, что до сентября прошлого года Маск не бывал в резиденции с момента прихода к власти 46-го президента.

NBC отмечает, что у американского лидера и Маска прохладные отношения, которые обусловлены разными взглядами на деятельность профсоюзов и «многие другие вопросы».

22 января бизнесмен написал в X (ранее Twitter), что не может представить себе ситуацию, в которой проголосует за Джо Байдена на выборах 2024-го. В мае прошлого года предприниматель заявил, что хотел бы видеть в Белом доме «нормального человека, генерального директора Америки». В сентябре Маск сказал, что в реальности США управляет человек, который отвечает за работу телесуфлера Байдена.

17 февраля бизнесмен выложил пост в X, где отметил, что граждане США даже близко не представляют масштабы государственной цензуры в стране. «Как далеко они зайдут, чтобы остановить меня?» — задался вопросом он.