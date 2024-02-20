Маск рассказал о первом успехе с вживлением нейрочипа в мозг человека

Пациент, которому в январе вживили чип Neuralink, сумел управлять курсором компьютерной мыши, «просто подумав», а теперь учится нажимать на кнопку, сообщил Маск

Фото: Dado Ruvic / Illustration / File Photo / Reuters

Первый человек, которому вживили нейрочип от компании Neuralink, полностью восстановился и смог управлять компьютерной мышью силой мысли, сообщил основатель стартапа, бизнесмен Илон Маск. Процедура прошла в конце января.

«Прогресс хороший <...> Пациент способен перемещать курсор мыши по экрану, просто подумав об этом», – сказал он (цитата по Reuters).

Теперь испытуемый учится нажимать на кнопку мыши, добавил он. В Neuralink не ответили на запрос агентства.

Устройство, разрабатываемое Neuralink, представляет собой чип с электродами размером с небольшую монету, который крепится к черепу, от него к мозгу идут нитевидные электроды. Всего в мозг имплантируют до 1,5 тыс. электродов, каждый из них в четыре раза тоньше человеческого волоса. Один процессор величиной 4 на 4 мм обрабатывает информацию с 10 тыс. электродов. Кабель USB-C обеспечивает максимальную пропускную способность для передачи данных.

Neuralink начала искать добровольцев для испытания чипа в сентябре 2023 года, на участие в программе могли претендовать люди с диагнозом квадриплегия (паралич всех четырех конечностей вследствие травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза). Одобрение американского медицинского регулятора на клинические испытания на людях компания получила в мае прошлого года, а до этого исследования проводили на животных.

Проект Neuralink был запущен в 2016 году, в 2023 году стоимость компании оценили в $5 млрд, передает Reuters. В январе ее оштрафовали за нарушение правил в отношении перемещения опасных материалов, а в 2022-м агентство сообщило о расследовании в отношении стартапа из-за жестокого обращения с животными, на которых ставили эксперименты.