Губернатор сообщил об уничтоженном в Брянской области беспилотнике

В Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны», — написал он.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.

20 февраля, Брянскую область несколько раз атаковали с помощью БПЛА. Первый раз губернатор сообщил об этом ночью, тогда он написал, что над территорией Погарского района был сбит дрон самолетного типа. Никто не пострадал, повреждений также не зафиксировали.

О второй атаке Богомаз сообщил около семи утра. Он рассказал, что беспилотники были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.

Еще через некоторое время о сбитом в Брянской области беспилотнике сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что перехват произошел около 8:00 мск.