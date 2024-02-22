Губернатор сообщил об уничтоженном в Брянской области беспилотнике
В Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны», — написал он.
Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.
20 февраля, Брянскую область несколько раз атаковали с помощью БПЛА. Первый раз губернатор сообщил об этом ночью, тогда он написал, что над территорией Погарского района был сбит дрон самолетного типа. Никто не пострадал, повреждений также не зафиксировали.
О второй атаке Богомаз сообщил около семи утра. Он рассказал, что беспилотники были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.
Еще через некоторое время о сбитом в Брянской области беспилотнике сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что перехват произошел около 8:00 мск.
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