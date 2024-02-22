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Военная операция на Украине ,  
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Губернатор сообщил об уничтоженном в Брянской области беспилотнике

Губернатор Богомаз: в Клинцовском районе Брянской области уничтожили беспилотник
Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области средства ПВО сбили украинский беспилотник самолетного типа, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Клинцовского района силами ПВО Министерства обороны», — написал он.

Губернатор добавил, что пострадавших и разрушений в результате инцидента не было.

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Фото:Яндекс.Карты

20 февраля, Брянскую область несколько раз атаковали с помощью БПЛА. Первый раз губернатор сообщил об этом ночью, тогда он написал, что над территорией Погарского района был сбит дрон самолетного типа. Никто не пострадал, повреждений также не зафиксировали.

О второй атаке Богомаз сообщил около семи утра. Он рассказал, что беспилотники были уничтожены над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.

Еще через некоторое время о сбитом в Брянской области беспилотнике сообщило Минобороны. В ведомстве уточнили, что перехват произошел около 8:00 мск.

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Губернатор сообщил об уничтоженном в Брянской области беспилотнике
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Брянская область беспилотники Александр Богомаз ПВО
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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