Минобороны сообщило о двух сбитых дронах в Брянской и Калужской областях

В Брянской и Калужской областях сбили беспилотники

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Средства российской противовоздушной обороны сбили два беспилотника — один в Брянской области, второй — в Калужской, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Попытки атак дронов были пресечены около 8:00 мск, отметили в ведомстве.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотник самолетного типа был сбит в Сухиничском районе. «По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

Брянскую область за прошедшую ночь попытались атаковать несколько раз. Первый дрон уничтожили над территорией Погарского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. Около 6:50 мск он рассказал, что силы ПВО сбили два беспилотника над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.