В Брянской и Калужской областях сбили беспилотники
Средства российской противовоздушной обороны сбили два беспилотника — один в Брянской области, второй — в Калужской, сообщила пресс-служба Минобороны России.
Попытки атак дронов были пресечены около 8:00 мск, отметили в ведомстве.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша уточнил, что беспилотник самолетного типа был сбит в Сухиничском районе. «По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
Брянскую область за прошедшую ночь попытались атаковать несколько раз. Первый дрон уничтожили над территорией Погарского района, сообщил глава региона Александр Богомаз. Около 6:50 мск он рассказал, что силы ПВО сбили два беспилотника над Погарским районом и Стародубским муниципальным округом.
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