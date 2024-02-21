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В программу реновации в Москве включили 12 новых площадок

Собянин: в программу реновации в Москве включили еще 12 площадок
Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Двенадцать новых площадок войдут в программу реновации в Москве, на их территории построят дома для переселения москвичей. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

«Новые площадки расположены в девяти районах Москвы. Их общая мощность — 178,1 тыс. кв. м. Строительство на новых площадках позволит расселить 2548 квартир из 36 домов старого фонда», — написал Собянин.

Квартиры в новых жилых комплексах получат 6,5 тыс. человек, говорится в сообщении.

Собянин также отметил, что всего в Москве уже переехали или находятся в процессе переезда более 154 тыс. жителей.

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Фото:Департамент строительства Москвы

В сентябре 2023 года в мэрии столицы рассказали о темпах реализации программы реновации. Осенью в городе на этапе строительства и проектировки находились 245 жилых домов. По словам и.о. вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, новостроек будет достаточно для переселения примерно 160 тыс. человек.

Позднее Бочкарев сообщил, что с января по сентябрь 2023 года в новые квартиры переехали более 33 тыс. москвичей. За несколько месяцев в городе возвели 38 новостроек.

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Москва реновация Сергей Собянин Строительство
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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