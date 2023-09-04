Реновация набрала обороты: как за шесть лет изменился облик Москвы

Фото: Департамент строительства Москвы

В августе 2023-го масштабному градостроительному проекту Москвы — реновации ветхого и аварийного жилья — исполнилось шесть лет. За эти годы, поясняют столичные власти, пройден самый сложный, подготовительный, этап реализации программы — начиная от разработки градостроительной документации до проектирования целых кварталов с собственной социальной инфраструктурой. С момента запуска программы в эксплуатацию ввели 262 объекта площадью 3,7 млн кв. м. Темпы строительства снижать не планируют. Власти уверяют, что задел под это создан, и планируют начиная с 2025 года строить в рамках программы по более 2 млн кв. м уже ежегодно. «Это гигантский проект, который в такие сроки и в таком масштабе никто в мире не реализовывал», — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

«Программа набирает обороты. Под заселение с начала реновации передали 247 новостроек, в новые квартиры переехали более 106 тыс. жителей. Вовлечено в переселение более 133 тыс. человек. В этом году планируем начать переселение 47 тыс. жителей», — рассказывает глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Программа реновации жилищного фонда утверждена правительством Москвы в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов, в которых расположено более 350 тыс. квартир. Новое жилье в рамках программы должны будут получить более 1 млн москвичей. Первая волна реновации должна завершиться до конца 2024 года.

Дом по программе реновации, по адресу: Севастопольский пр, 71к1 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по программе реновации, по адресу: Севастопольский пр, 71к1 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по программе реновации, по адресу: Севастопольский пр, 71к1 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Гродненская, вл. 79 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Гродненская, вл. 79 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Анненская, вл. 6 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Анненская, вл. 6 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, по адресу: ул. Анненская, вл. 6 (Фото: Департамент строительства Москвы)

Районы — лидеры

Сегодня переселение в новые дома идет в 12 административных округах столицы. План по передаче домов-новостроек под заселение за первое полугодие текущего года выполнен на 110%, констатирует Загрутдинов. В тройку лидеров по количеству вовлеченных в переселение жилых домов вошли:

Юго-Восточный административный округ — 132 дома (районы Люблино — 32 дома и Нижегородский — 26 домов);

Восточный административный округ — 113 домов (районы Северное Измайлово — 31 дом и Измайлово — 28 домов);

Западный административный округ — 116 домов (районы Фили-Давыдково — 20 домов и проспект Вернадского — 33 дома).

В четырех районах Москвы — Молжаниновском, Северном, Мосрентген и поселении Сосенское — программа реновации завершена полностью.

«31 августа в шести административных округах города Москвы началось заселение семи «стартовых» жилых домов — всего в них расположена 1001 квартира на расчетное количество жителей около 2500 человек», — отмечает Рафик Загрутдинов.

Новостройки расположены по адресам:

Северный административный округ: Головинское ш., д.11;

Северо-Восточный административный округ: Тайнинская ул., д. 7, корп.1;

Юго-Восточный административный округ: Паперника ул., д. 12А, Шепелюгинская ул., д. 16А;

Южный административный округ: Малая Тульская ул., д. 55, корп.1;

Юго-Западный административный округ: Болотниковская ул., д. 43, корп.1;

Зеленоградский административный округ: Солнечная аллея, корп. 935.

Дом по реновации, Зеленоград, Солнечная аллея, корп. 935–936 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, Зеленоград, Солнечная аллея, корп. 935–936 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, Зеленоград, Солнечная аллея, корп. 935–936 (Фото: Департамент строительства Москвы) Дом по реновации, Зеленоград, Солнечная аллея, корп. 935–936 (Фото: Департамент строительства Москвы)

Сформирован большой задел для строительства новых домов, рассказывает глава столичного депстроя. В проектировании и строительстве находится почти 8 млн кв. м: 219 домов мощностью 3,7 млн кв. м строятся, еще 202 объекта на 4,2 млн кв. м проектируются. В планах к концу 2025 года переселить в новые квартиры более четверти миллиона жителей.

Социальная инфраструктура

Развитие городских территорий невозможно без строительства школ, детских садов, поликлиник, физкультурно-оздоровительных комплексов и других социальных объектов. «Программа реновации жилищного фонда позволяет создавать максимально качественную и комфортную городскую среду, где люди получают все необходимые услуги, сервисы и работу в непосредственной близости от своих домов», — поясняет Рафик Загрутдинов.

В настоящее время силами департамента строительства Москвы возводится 92 объекта социальной инфраструктуры площадью более 1 млн кв. м. В ближайшее время планируется достроить:

здравоохранение. До конца года планируют ввести в эксплуатацию девять объектов. Это пять поликлиник, два флагманских центра экстренной медпомощи и два больничных корпуса;

До конца года планируют ввести в эксплуатацию девять объектов. Это пять поликлиник, два флагманских центра экстренной медпомощи и два больничных корпуса; образование. К 1 сентября завершили строительство двух больших школ вместимостью более чем на 1000 мест каждая: это школа на 1100 мест в районе Молжаниновский и школа на 1150 мест в 17-м квартале Некрасовки;

К 1 сентября завершили строительство двух больших школ вместимостью более чем на 1000 мест каждая: это школа на 1100 мест в районе Молжаниновский и школа на 1150 мест в 17-м квартале Некрасовки; спорт. К вводу в эксплуатацию готовятся три новых спортивных объекта: это спорткомплекс «Ника», а также два физкультурно-оздоровительных комплекса в районах Внуково и Бибирево.

«В рамках программы реновации будет построено более 400 социальных объектов: это новые школы, детские сады, поликлиники, спортивные и культурно-досуговые учреждения. Эти объекты будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам и также позволят сформировать новые рабочие места», — заявил Загрутдинов.

Поликлиника по адресу: ул. Игральная, вл. 8 (Фото: Департамент строительства Москвы) Поликлиника по адресу: ул. Игральная, вл. 8 (Фото: Департамент строительства Москвы) Поликлиника по адресу: ул. Игральная, вл. 8 (Фото: Департамент строительства Москвы) Детский сад по адресу: ул. Петрозаводская, 28А (Фото: Департамент строительства Москвы) Детский сад по адресу: ул. Петрозаводская, 28А (Фото: Департамент строительства Москвы) Дворец спорта в Некрасовке (Фото: Департамент строительства Москвы) Дворец спорта в Некрасовке (Фото: Департамент строительства Москвы) Дворец спорта в Некрасовке (Фото: Департамент строительства Москвы)

Новые технологии в реновации

Цифровая трансформация, набирающая обороты в строительной сфере Москвы, не обошла стороной и программу реновации. Сегодня 24 объекта прошли экспертизу с применением ТИМ-технологий, а на стадии проведения строительно-монтажных работ ТИМ используются на семи объектах, приводит данные столичный департамент строительства.

«Все новые стройки будут в «цифре» — и речь не просто про скан-образ, а про полноценный машиночитаемый вид, позволяющий многократно использовать единожды внесенные в систему данные. Для этого специалисты департамента вместе с отечественными подрядчиками создают целый ряд цифровых сервисов, позволяющих перенести технический документооборот в цифровой вид», — рассказывает Загрутдинов.

Кроме того, столичные власти ищут способы ускорения реализации программы реновации. Некоторые решения уже опробовали и продолжают активно развивать. В качестве примера глава столичного депстроя привел сокращение административных процедур, переход на универсальную квартирографию и проекты повторного применения, использование на объектах укрупненных деталей и узлов, изготовленных в заводских условиях, в том числе панелей наружных стен, лестничных маршей, вентиляционных блоков, а также применение крупногабаритных модулей.

«В широком смысле модульное строительство представляет собой новый виток развития индустриального домостроения и не имеет аналогов в мире. Применение данной технологии сокращает сроки монтажа и ввод здания в эксплуатацию. Сейчас дома по реновации в Москве возводят в основном в монолите, это затратный и долгий процесс, растянутый на 2–2,5 года. Модульная технология, напоминающая детский конструктор «Лего», позволит сократить финансовые издержки и сроки строительства жилья до 2–3 месяцев», — поясняет Загрутдинов.

Процесс реновации начинается с небольших объемов, а потом только нарастает, отметил Собянин. «Стандарт и темп снижать не собираемся», — заверил мэр столицы.