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Мэрия оценила объем проектируемого и строящегося по реновации жилья

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

По состоянию на конец сентября в Москве на этапе строительства и проектировки находятся 245 жилых домов, возводимых по программе реновации на месте сносимых зданий старого фонда. Совокупная площадь указанных новостроек превышает 4,5 млн кв. м. Об этом рассказал и.о. вице-мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Этих домов будет достаточно для переселения примерно 160 тыс. человек», — добавил Бочкарев. По объему расселения это шестая часть всей программы реновации, она подразумевает снос почти 5,2 тыс. старых домов и переселение в современное жилье около 1 млн москвичей.

Программа реновации стартовала летом 2017 года и рассчитана на 15 лет, сейчас подходит к концу первый из ее трех этапов. По словам и.о. заммэра, чтобы ускорить процесс, площадки под новостройки формируются заранее на месте готовящихся к демонтажу «хрущевок». Пока идет их снос, готовится проектная и градостроительная документация, и сразу после освобождения территории можно приступать к строительству.

Теги
программа реновации Москва Андрей Бочкарев
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