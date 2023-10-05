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Больше 33 тыс. москвичей получили квартиры в этом году в рамках реновации

Сюжет
Новости Москвы
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

С января по сентябрь 2023 года в рамках программы реновации сданы 38 новостроек общей площадью свыше 830 тыс. кв. м и завершен демонтаж 162 старых домов. Ключи от новых квартир получили 33,3 тыс. человек, ранее проживавших в 233 старых домах. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Эти показатели составляют порядка 80% от годового плана, программа выполняется в полном объеме», — отметил Бочкарев. В соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина в скором времени темпы реализации программы реновации будут увеличены вдвое, добавил вице-мэр.

Напомним, что в соответствии с программой реновации жилищного фонда, утвержденной в 2017 году, за 15 лет новые квартиры получат в общей сложности около 1 млн человек, а демонтированы будут 5175 старых домов столицы.

Теги
реновация жилья Москва Андрей Бочкарев
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