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Военная операция на Украине ,  
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В США назвали сроки окончания обучения пилотов ВСУ на F-16

США обучат первых пилотов ВСУ управлению истребителями F-16 к лету 2024 года
Сюжет
Военная операция на Украине
Истребитель F-16
Истребитель F-16 (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Первая группа украинских пилотов завершит в США обучение управлению истребителями F-16 к лету 2024 года. Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря Национальной гвардии Аризоны Эрин Ханниган.

Пилоты обучаются на полигоне в городе Тусон, штат Аризона. По словам Ханниган, тренируются три группы летчиков по четыре человека каждая. Первая группа начала обучение пилотированию в октябре 2023 года, вторая — в январе. Третья группа изучает английский язык.

Планируется, что все пилоты завершат обучение в период с мая по август.

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники долгое время исключали возможность поставок таких самолетов. Впоследствии позиция США смягчилась: в 2023 году Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 и допустил поставку истребителей.

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Истребители F-16

Передать ВСУ F-16 уже согласились Нидерланды, Дания и Норвегия. Обучение украинских пилотов и технического персонала уже началось в Дании и Великобритании, также в этом участвуют США, Нидерланды, Бельгия, Швеция и Франция.

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. В Кремле настаивают, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — предупредил президент Владимир Путин.

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Теги
F-16 США пилоты летчики истребители F-16
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