Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

Путин: на фестивале молодежи в Сочи можно узнать Россию такой, какая она есть

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который состоится через 100 дней в Сочи, и заявил, что в рамках мероприятия молодые люди со всей страны смогут узнать Россию «такой, какая она есть».

«Мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством — талантливыми, целеустремленными людьми», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россия — «это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты».

Путин выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования «справедливого, многополярного мира».

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа мероприятия пройдет в период с 10 по 17 марта, в ходе нее участники посетят 30 городов России. Организатор фестиваля «Росмолодежь» утверждает, что в программе примут участие 20 тыс. «молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности».

Путин приказал провести фестиваль в целях развития международного молодежного сотрудничества.