 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи

Путин: на фестивале молодежи в Сочи можно узнать Россию такой, какая она есть
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который состоится через 100 дней в Сочи, и заявил, что в рамках мероприятия молодые люди со всей страны смогут узнать Россию «такой, какая она есть».

«Мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством — талантливыми, целеустремленными людьми», — отметил Путин.

Президент добавил, что Россия — «это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты».

Путин выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования «справедливого, многополярного мира».

Патриарх Кирилл назвал способ привлечь молодежь в церковь
Общество
Фото:пресс-служба Патриархии РПЦ / РИА Новости

Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа мероприятия пройдет в период с 10 по 17 марта, в ходе нее участники посетят 30 городов России. Организатор фестиваля «Росмолодежь» утверждает, что в программе примут участие 20 тыс. «молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности».

Путин приказал провести фестиваль в целях развития международного молодежного сотрудничества.

Читайте на РБК Pro
Работа до обморока: как миллиардер Марк Андриссен изменил свою жизнь в 50
Почему недвижимость в Дубае может оказаться плохой инвестицией
ЕС блокирует российские танкеры: чем это грозит нефтяникам и бюджету
Лишь бы начальник не узнал: на что идут менеджеры ради премий и KPI
Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Персоны
Росмолодежь Владимир Путин Сочи Всемирный фестиваль молодежи
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Папа римский призвал российскую молодежь не забывать о наследии Петра I
Общество
В Минобрнауки назвали Telegram самой популярной среди молодежи платформой
Технологии и медиа
В Самарской области арестовали подростка за попытку поджечь школу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 22 ноября
EUR ЦБ: 96,26 (-0,4) Инвестиции, 17:52 Курс доллара на 22 ноября
USD ЦБ: 87,87 (-0,63) Инвестиции, 17:52
Генетика, пол, стресс: главные мифы об облысении РБК и Nourkrin, 22:23
Получит ли Украина больше оружия после визитов в Киев Остина и Писториуса Политика, 22:23
Что такое эйджизм и как не допускать его на работе РБК и МТС, 22:11
Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи Политика, 22:08
Новое поколение рулит: чем отличаются последние модели LADA Vesta РБК и LADA, 21:59
Глава HR «Росатома» — о новой концепции человекоцентричности Отрасли, 21:52
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 21:47
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подрбнее
Явлинский рассказал о серьезном разговоре с Путиным Политика, 21:47
Лидер КХЛ «Спартак» второй раз в сезоне проиграл «Локомотиву» Спорт, 21:43
Таксист, фотограф, репетитор: как работать на себя — пять историй РБК и ВТБ, 21:35
Парламент ЮАР проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Израилем Политика, 21:26
Топ-10 аварийных ситуаций на дороге: как их избежать РБК и Ингосстрах, 21:24
Глава МИД Армении отказался приехать на заседание ОДКБ в Минске Политика, 21:17
Призера ОИ-2018 по хоккею дисквалифицировали на четыре года за допинг Спорт, 21:16