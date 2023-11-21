Путин назвал Россию страной возможностей для молодежи
Президент Владимир Путин обратился к участникам Всемирного фестиваля молодежи, который состоится через 100 дней в Сочи, и заявил, что в рамках мероприятия молодые люди со всей страны смогут узнать Россию «такой, какая она есть».
«Мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством — талантливыми, целеустремленными людьми», — отметил Путин.
Президент добавил, что Россия — «это действительно страна возможностей, а у молодых ребят есть огромное пространство, чтобы реализовать свой потенциал, осуществить свои мечты».
Путин выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования «справедливого, многополярного мира».
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в Сочи с 1 по 7 марта 2024 года. Региональная программа мероприятия пройдет в период с 10 по 17 марта, в ходе нее участники посетят 30 городов России. Организатор фестиваля «Росмолодежь» утверждает, что в программе примут участие 20 тыс. «молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности».
Путин приказал провести фестиваль в целях развития международного молодежного сотрудничества.
Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом
Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен
Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов
Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ
Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии
Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью
Навигаторы по цифровым решениям
Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году
Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию
Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами