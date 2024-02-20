Появились кадры выстрелов в мужчину с детьми у петербургской гимназии

Выстрелы в мужчину с детьми у петербургской гимназии. Видео

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Появились кадры с места стрельбы в мужчину у петербургской гимназии, куда тот привез детей на занятия. Видеозапись опубликовал Следственный комитет в телеграм-канале.

Инцидент произошел около гимназии № 622 в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Неизвестный выстрелил в голову мужчине, который сопровождал детей на занятия.

По данным «Фонтанки», пострадал уроженец Узбекистана, который привез в школу детей своего начальника. Нападавший подошел к нему сзади во время высадки детей из машины, выстрелил несколько раз и скрылся.

«РИА Новости» сообщило, что мужчина работает водителем у петербургского адвоката. По одной из версий, стрелок мог перепутать водителя с отцом детей, писала «Фонтанка».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), пострадавшего госпитализировали. Виновному в совершении преступления грозит до 11 лет и трех месяцев лишения свободы.