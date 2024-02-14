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В центре Москвы произошла стрельба

В центре Москвы после ДТП произошел конфликт со стрельбой

В центре Москвы произошла стрельба
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В центре Москвы произошла стрельба, ее причиной стал конфликт из-за ДТП, пишут Baza и телеканал «360».

По данным телеканала и Baza, инцидент произошел рядом с отелем «Золотое кольцо» на улице Плющиха. Телеграм-канал пишет, что пострадали три человека, на место прибыли полицейские и несколько машин скорой помощи.

«360» также пишет о трех пострадавших. По его данным, двое мужчин не смогли разъехаться, и один из них применил оружие.

Такие же данные о стрельбе приводит и SHOT. По его информации, выстрелов было несколько. Стрелка задержали, пишут «360» и телеграм-канал.

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Mash утверждает, что стрельбу открыл водитель «Гелендвагена» (Mercedes-Benz G-класса, который также называют G-Wagen), предположительно, из травматического оружия. Пострадавшего водителя, по его данным, госпитализировали.

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Телеграм-канал «112» пишет, что причиной конфликта стало столкновение в районе Арбата: автомобиль Lexus, перестраиваясь, задел Mercedes. Хозяйка последнего вместе с мужем решили оформить ДТП, оба поехали на Плющиху с виновниками аварии. Однако участники аварии не смогли договориться, и на место приехали друзья женщины, впоследствии начался конфликт. «112» также пишет, что оружие было травматическим. По его информации, при стрельбе пострадали двое, обоих госпитализировали.

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