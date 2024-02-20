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Неизвестный выстрелил в мужчину с детьми у петербургской гимназии

Неизвестный выстрелил в голову мужчине с детьми у гимназии в Петербурге
В Петербурге неизвестный выстрелил в затылок 42-летнему мужчине около гимназии № 622, он госпитализирован. СК возбудил дело о покушении на убийство. Пострадавший мог быть водителем петербургского адвоката, пишет «РИА Новости»

Неизвестный выстрелил в мужчину с детьми у петербургской гимназии
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Около гимназии № 622 в Выборгском районе Санкт-Петербурга неизвестный выстрелил в затылок 42-летнему мужчине, сопровождавшему двух детей на занятия, передает издание «78».

По данным источника «Фонтанки», инцидент произошел около 8:30 20 февраля. Пострадавший мужчина — уроженец Узбекистана — подъехал с детьми своего начальника к гимназии на черной Toyota Camry. По данным «РИА Новости», он является водителем петербургского адвоката. Нападавший подошел к нему сзади во время высадки детей из машины, выстрелил и скрылся, уточняет источник «Фонтанки».

В петербургском СК возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство), сообщили в пресс-службе ведомства. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок 11 лет и 3 месяца.

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«Потерпевший госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь», — говорится в сообщении СК. Там добавили, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также ведутся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

По версии «Фонтанки», целью стрелявшего мог быть адвокат, которого он перепутал с водителем.

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