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В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви, держа за руку ребенка

В церкви техасского города Лейквуд произошла стрельба

В техасском городе Лейквуд женщина открыла стрельбу в церкви, сообщает телеканал NBCDFW со ссылкой на полицию.

По данным правоохранительных органов, один человек убит. Стрелка идентифицировали как женщину в возрасте от 30 до 35 лет. Она вошла в церковь, держа в одной руке длинную винтовку, а в другой — руку маленького ребенка. Двое пострадавших — пятилетний мальчик и 57-летний мужчина — попали в больницу. Ребенок находится в критическом состоянии, а у мужчины травма бедра после ранения в ногу.

Один из очевидцев рассказал, что слышал по меньшей мере 20 выстрелов, когда убегал со своими тремя дочерьми из здания церкви.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Губернатор Техаса Грэг Эбботт заявил в X, что предложил мэру Хьюстона Джону Уийтмару помощь в привлечении преступника к ответственности. Шериф Эд Гонсалес сообщил, что женщину, открывшую огонь, застрелил депутат округа Харрис.

Церковь Лейквуда, в которой произошла стрельба, является одной из крупнейших в стране. Ее посещают в среднем 45 тыс. человек в неделю.

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