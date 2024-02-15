 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб и более 20 пострадали при стрельбе в Канзас-сити

Один человек погиб и более 20 пострадали при стрельбе в Канзас-сити в США

В городе Канзас-сити (штат Миссури) произошла массовая стрельба, в результате погиб один человек, передает NBC со ссылкой на пожарную службу города.

По данным телеканала, в результате стрельбы пострадало более 20 человек. ABC пишет о 21 пострадавшем.

ABC отмечает, что стрельба началась к западу от вокзала Юнион-Стейшн, где завершилось шествие по случаю победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) — Супербоуле. По данным телеканала, в праздновании должно было участвовать до 1 млн жителей города.

Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщила, что после случившегося правоохранители задержали троих подозреваемых.

В центре Москвы произошла стрельба
Общество

Как уточнил врио начальника пожарной охраны Канзас-Сити Росс Грандисон, пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализировали. Ранения восьмерых из них «непосредственно» опасны для жизни, еще у семерых также выявлены повреждения, представляющие угрозу, сказал он.

В одной из городских детских больниц сообщили телеканалу, что среди пострадавших 12 детей, в том числе девять с огнестрельными ранениями.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По данным источников ABC, игроки, тренеры и персонал клуба «Канзас-Сити Чифс» не пострадали.

Грейвс сообщила, что за безопасностью на параде следило около 800 силовиков. Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас в ответ на критику после случившегося заявил: «Вот, что происходит с оружием». Он похвалил полицейских и других правоохранителей, отметив, что те «чрезвычайно усердно» работали на параде, передает NBC.

Трое представителей правоохранительных органов, на которых ссылается телеканал, сообщили, что следствие склонно рассматривать произошедшее как обычное преступление, а не теракт.

Блогера Евгения Савина объявили в розыск

АвтоВАЗ вернул государству завод Nissan в Санкт-Петербурге

В США призвали отстранить от должности Джо Байдена из-за проблем со здоровьем

Набиуллина предложила распространить на кредиты «период охлаждения». Что это такое

В Госдепартаменте прокомментировали информацию о переговорах с Россией

Путин одобрил налоговые изменения для инвесторов. В чем их суть?

Российский чат-бот GigaChat сдал экзамен на врача на четверку

Назван самый модный цвет предстоящего сезона

Теги
стрельба США американский футбол
Материалы по теме
В центре Москвы произошла стрельба
Общество
Один человек погиб при стрельбе в метро Нью-Йорка
Общество
В Техасе женщина открыла стрельбу в церкви, держа за руку ребенка
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 15 февраля
EUR ЦБ: 97,81 (-0,38) Инвестиции, 14 фев, 17:00 Курс доллара на 15 февраля
USD ЦБ: 91,43 (+0,23) Инвестиции, 14 фев, 17:00
Конструктор раскрыл число производимых в России дронов «Орлан-10» за год Политика, 05:06
SpaceX Илона Маска сменила прописку со штата Делавэр на Техас Бизнес, 04:52
Карлсон рассказал о впечатлениях от станции метро «Киевская» Общество, 04:42
«Ъ» узнал о приговоре защищавшей Улюкаева адвокату за хищение $1 млн Общество, 04:30
Один человек погиб и более 20 пострадали при стрельбе в Канзас-сити Общество, 04:11
NYT связала данные об угрозе безопасности США с выделением помощи Киеву Политика, 03:35
Немецкий Daimler продал свою долю в КАМАЗе Бизнес, 03:19
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Врио главы тамбовского Минздрава уволили после скандала с полицейскими Общество, 03:04
«Известия» узнали о плане ввести штрафы за раздачу просроченных продуктов Общество, 02:55
Bloomberg узнал о планах Трампа принудить Украину к переговорам с Россией Политика, 02:23
Нетаньяху анонсировал «мощные действия» в Рафахе после вывода населения Политика, 02:21
Экс-председатель ярославского райсуда погиб в зоне военной операции Политика, 02:04
Путин заявил о неполном удовольствии от интервью Карлсону Политика, 01:42
В Курской области загорелась нефтебаза после атаки украинского дрона Политика, 01:36