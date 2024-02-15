Один человек погиб и более 20 пострадали при стрельбе в Канзас-сити
В городе Канзас-сити (штат Миссури) произошла массовая стрельба, в результате погиб один человек, передает NBC со ссылкой на пожарную службу города.
По данным телеканала, в результате стрельбы пострадало более 20 человек. ABC пишет о 21 пострадавшем.
ABC отмечает, что стрельба началась к западу от вокзала Юнион-Стейшн, где завершилось шествие по случаю победы «Канзас-Сити Чифс» в финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL, американский футбол) — Супербоуле. По данным телеканала, в праздновании должно было участвовать до 1 млн жителей города.
Начальник полиции Канзас-Сити Стейси Грейвс сообщила, что после случившегося правоохранители задержали троих подозреваемых.
Как уточнил врио начальника пожарной охраны Канзас-Сити Росс Грандисон, пострадавших с огнестрельными ранениями госпитализировали. Ранения восьмерых из них «непосредственно» опасны для жизни, еще у семерых также выявлены повреждения, представляющие угрозу, сказал он.
В одной из городских детских больниц сообщили телеканалу, что среди пострадавших 12 детей, в том числе девять с огнестрельными ранениями.
По данным источников ABC, игроки, тренеры и персонал клуба «Канзас-Сити Чифс» не пострадали.
Грейвс сообщила, что за безопасностью на параде следило около 800 силовиков. Мэр Канзас-Сити Куинтон Лукас в ответ на критику после случившегося заявил: «Вот, что происходит с оружием». Он похвалил полицейских и других правоохранителей, отметив, что те «чрезвычайно усердно» работали на параде, передает NBC.
Трое представителей правоохранительных органов, на которых ссылается телеканал, сообщили, что следствие склонно рассматривать произошедшее как обычное преступление, а не теракт.
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