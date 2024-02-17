В Москве на платформу станции метро упал фрагмент отделки эстакады
Фрагмент отделки эстакады над станцией метро «Филевский парк» упал на платформу, никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.
«Станция «Филевский парк» работает штатно. Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает», — сообщила пресс-служба.
Фрагмент отделки упал с эстакады, которая проходит над станцией. Сотрудники метро оградили место падения части конструкции. Метрополитен передал информацию о состоянии инженерного сооружения обслуживающей организации.
Станция «Филевский парк» была открыта в 1961 году. Она находится в Западном административном округе Москвы на границе районов Филевский Парк и Фили-Давыдково
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