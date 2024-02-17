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В Москве на платформу станции метро упал фрагмент отделки эстакады

На платформу станции метро Москвы «Филевский парк» упала часть отделки эстакады

Фрагмент отделки эстакады над станцией метро «Филевский парк» упал на платформу, никто не пострадал, сообщили РБК в пресс-службе Московского метрополитена.

«Станция «Филевский парк» работает штатно. Движению поездов и безопасности пассажиров ничего не угрожает», — сообщила пресс-служба.

Фрагмент отделки упал с эстакады, которая проходит над станцией. Сотрудники метро оградили место падения части конструкции. Метрополитен передал информацию о состоянии инженерного сооружения обслуживающей организации.

На кольцевой ветке метро Москвы на пути упал человек
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Фото:Владимир Сергеев / РИА Новости

Станция «Филевский парк» была открыта в 1961 году. Она находится в Западном административном округе Москвы на границе районов Филевский Парк и Фили-Давыдково

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