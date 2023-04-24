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Bloomberg рассказал, какой будет AR/VR гарнитура Apple

Bloomberg: AR/VR гарнитура Apple будет иметь широкий спектр функций
Свою AR/VR гарнитуру Apple может представить уже в июне. Устройство позволит использовать в виртуальной реальности приложения Apple, добавит новые возможности для видеосвязи и игр
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Гарнитура дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) под возможным названием Reality Pro или Reality One, которую компания Apple может показать на своей ежегодной конференции для разработчиков в июне этого года, будет иметь широкий набор функций, пишет Bloomberg.

Как указывает агентство, Apple намерена пойти тем же путем, что и с часами Apple Watch ранее. Их изначально также снабдили множеством функций, но потом, в соответствии с откликом пользователей, сделали акцент на некоторых из них — например, по отслеживанию состояния здоровья и отправке уведомлений, а какие-то убрали вовсе.

VR-гарнитура, вероятно, обладать следующими характеристиками:

  • пользователи смогут использовать существующие приложения Apple (камеру, музыку, FaceTime и др.) в формате смешанной AR и VR реальности;
  • будет создано новое приложение для медитации с графикой и звуками;
  • появится возможность для запуска сторонних приложений для iPad из App Store без дополнительной работы или с минимальными изменениями;
  • появится новое приложение для просмотра спортивных соревнований в VR;
  • будет возможность подключения гарнитуры как внешнего монитора для Mac;
  • будет усовершенствована видеосвязь, «в идеале позволяющая пользователям чувствовать, что они взаимодействуют в одном месте»;
  • расширятся инструментов для совместной работы в приложении для создания проектов на виртуальных досках Freeform;
  • появится возможность смотреть видео в виртуальной среде (например, пустыне);
  • будет доступно управление гарнитурой с помощью рук, глаз и Siri, а также через клавиатуру другого устройства Apple;
  • появятся широкие игровые возможности, в том числе установка игр сторонних разработчиков;
  • будет разработан новый интерфейс Fitness+ для занятий спортом во время ношения гарнитуры (эта функция может появиться позже).

Разработкой гарнитуры Apple занимается с 2016-го. Как писала газета The New York Times в прошлом году, гарнитуру компания могла представить и на конференции разработчиков-2022, однако проблемы при создании устройства вынудили компанию отложить релиз. В числе нерешенных вопросов издание называло слабую вычислительную мощность гарнитуры и проблемы с питанием от батареи.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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