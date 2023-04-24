Bloomberg рассказал, какой будет AR/VR гарнитура Apple
Гарнитура дополненной и виртуальной реальности (AR/VR) под возможным названием Reality Pro или Reality One, которую компания Apple может показать на своей ежегодной конференции для разработчиков в июне этого года, будет иметь широкий набор функций, пишет Bloomberg.
Как указывает агентство, Apple намерена пойти тем же путем, что и с часами Apple Watch ранее. Их изначально также снабдили множеством функций, но потом, в соответствии с откликом пользователей, сделали акцент на некоторых из них — например, по отслеживанию состояния здоровья и отправке уведомлений, а какие-то убрали вовсе.
VR-гарнитура, вероятно, обладать следующими характеристиками:
- пользователи смогут использовать существующие приложения Apple (камеру, музыку, FaceTime и др.) в формате смешанной AR и VR реальности;
- будет создано новое приложение для медитации с графикой и звуками;
- появится возможность для запуска сторонних приложений для iPad из App Store без дополнительной работы или с минимальными изменениями;
- появится новое приложение для просмотра спортивных соревнований в VR;
- будет возможность подключения гарнитуры как внешнего монитора для Mac;
- будет усовершенствована видеосвязь, «в идеале позволяющая пользователям чувствовать, что они взаимодействуют в одном месте»;
- расширятся инструментов для совместной работы в приложении для создания проектов на виртуальных досках Freeform;
- появится возможность смотреть видео в виртуальной среде (например, пустыне);
- будет доступно управление гарнитурой с помощью рук, глаз и Siri, а также через клавиатуру другого устройства Apple;
- появятся широкие игровые возможности, в том числе установка игр сторонних разработчиков;
- будет разработан новый интерфейс Fitness+ для занятий спортом во время ношения гарнитуры (эта функция может появиться позже).
Разработкой гарнитуры Apple занимается с 2016-го. Как писала газета The New York Times в прошлом году, гарнитуру компания могла представить и на конференции разработчиков-2022, однако проблемы при создании устройства вынудили компанию отложить релиз. В числе нерешенных вопросов издание называло слабую вычислительную мощность гарнитуры и проблемы с питанием от батареи.