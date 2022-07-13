Компания Прохорова покажет VR-концерт Высоцкого с Лепсом и Джигурдой

Проект Sensorium, в который вложился бизнесмен Михаил Прохоров, планирует организовать виртуальный концерт памяти Владимира Высоцкого, в котором споют Лепс, Джигурда и другие артисты. Сейчас идет подготовка их цифровых аватаров

Выступление Владимира Высоцкого, 1979 год (Фото: Сергей Метелица / ТАСС)

О том, что проект Михаила Прохорова Sensorium планирует организовать в виртуальной реальности концерт, посвященный Владимиру Высоцкому, РБК рассказал источник на рынке дополненной и виртуальной реальности (AR и VR). По словам еще одного источника, близкого к одному из артистов, участвующих в мероприятии, сейчас создаются цифровые аватары, работа может завершиться к концу этого года.

В начале мая о подобных планах также говорил композитор, звукорежиссер, продюсер, музыкант-мультиинструменталист Евгений Кобылянский в интервью ульяновскому порталу «Медиа 73». Он назвал этот проект «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого» и указал, что над ним вместе с Sensorium работают исполнители Григорий Лепс, Никита Джигурда и Диана Анкудинова. Кобылянский отмечал, что идет работа с цифровыми аватарами, делаются видеообразы на каждую композицию. Помимо версии для пользователей VR-платформ планируется сделать телеверсию, видеоверсию и, возможно, концертный тур. Кобылянский подчеркивал, что это долгий проект, только с музыкой он рассчитывает «разобраться в течение года — не раньше».

Это интервью также появилось в блоге певицы Дианы Анкудиновой с подтверждением, что она принимает участие в проекте.

Представитель Дианы Анкудиновой в разговоре с РБК отметила, что артистка подписала с Sensorium договор о неразглашении, и отказалась от каких-либо комментариев. Представитель Никиты Джигурды отказался от комментариев. РБК направил запрос представителю Григория Лепса.

Представители Sensorium и Михаила Прохорова отказались от комментариев.

Что такое Sensorium

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Согласно информации на сайте, Sensorium Corporation была основана в 2018 году миллиардером Михаилом Прохоровым. Компания занимается VR-технологиями. Из ранее сделанных заявлений следует, что с момента основания Sensorium привлекла не менее $100 млн частных инвестиций.

Компания зарегистрирована на Каймановых Островах, у нее есть офисы в Москве, Цюрихе, Лос-Анджелесе и Монреале. В 2021 году Sensorium планировала открыть в Москва-Сити концертный зал Sensorium Hall на 8 тыс. человек стоимостью более $200 млн, рассказывал Forbes Владимир Кедринский, гендиректор «Фан Дженерейшн» (занимается комплексным инвестиционно-строительным инжинирингом и реализует проект). Площадка должна была представлять собой концертный зал, ивент-холл или выставочное помещение. Однако на данный момент в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности Москвы нет информации о том, что здание было введено в эксплуатацию. На портале стройкомплекса Москвы указано, что здание будет построено в 2023 году. Представитель Прохорова не ответил РБК, как и когда оно будет использоваться.

Один из продуктов Sensorium Corporation — Sensorium Galaxy — так называемая метавселенная, куда можно попасть с помощью шлема виртуальной реальности. Под метавселенной понимается собрание цифровых миров. Это понятие стало широко известно после того, как в октябре 2021 года Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, а также сервисами Instagram, WhatsApp и др., объявила о смене названия на Meta Platforms (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена) и представила новый продукт Metaverse, который должен позволить пользователям посещать различные места в виртуальной реальности, взаимодействовать с другими пользователями, в том числе с помощью цифровых объектов в реальном мире и др.

Первыми в метавселенной Sensorium должно появиться музыкальное направление. Предполагается, что это будут концерты в виртуальном пространстве реальных артистов или артистов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Присутствуя на концерте в виде виртуального аватара, пользователи, как заявляют представители проекта, будут иметь возможность взаимодействовать друг с другом и с артистами, влиять на развитие событий. В бета-тестирование музыкальное направление запустили в апреле 2021 года.

В конце апреля этого года представитель Sensorium рассказывал о скором запуске проекта PRISM, который объединяет виртуальных диджеев, управляемых искусственным интеллектом, которые могут создавать музыку в более чем 60 жанрах. Каждый виртуальный диджей имеет свой стиль исполнения и внешний вид и «готов» общаться с фанатами через мобильное приложение Sensorium в любое время.

Еще в 2019 году Sensorium Corporation выпустила свой токен SENSO, с помощью которого пользователи смогут приобретать билеты на мероприятия в метавселенной, кастомизировать свой аватар и делать различные приобретения в виртуальном пространстве, например, предметы одежды или умение танцевать определенным стилем. Компания планировала, что к концу 2022 года более 1,8 млн пользователей будет расплачиваться исключительно токенами SENSO.

Каким может быть виртуальный концерт

Виртуальные концерты получили широкую популярность во время пандемии, когда пропала возможность проводить обычные мероприятия. «Концерт Арианы Гранде с большим успехом прошел на площадке компьютерной игры Fortnite (его посмотрели 78 млн человек) и Трэвиса Скотта — там же (11 млн человек). На схожей площадке Roblox концерты проходят регулярно. Там выступали Пэрис Хилтон, Lil Nas, проходила церемония Грэмми», — отметил гендиректор студии разработки AR и VR-технологий BlackVR Павел Иванов. Французский композитор, мультиинструменталист Жан Мишель Жарр несколько раз выступал в компьютерной игре VRChat, а японские организаторы проводили там трехдневный музыкальный фестиваль с платным входом, на котором выступали как реальные люди, так и виртуальные исполнители, напомнил он.

По словам Иванова, для удачного виртуального концерта важно создать красивый мир, который будет стабильно работать. «Важно разработать качественный аватар исполнителя. Специфика виртуальных концертов такова, что обязательно нужен какой-то интерактив, иначе выступление выглядит скучно. На одних VR-площадках гости могут физически танцевать со шлемом на голове, на других есть анимация танцев посетителей, мини-игры, смена декораций, спецэффекты», — рассказал он.

Президент Ассоциации дополненной и виртуальной реальности AVRA Екатерина Филатова также подчеркнула, что в подготовке концерта Высоцкого для организаторов нужно не только создать аватар артиста, но и воссоздать атмосферу зала, погружение пользователя и его взаимодействие с виртуальным миром и другими зрителей.

«Аватары Высоцкого и других артистов можно создать разными инструментами. Сейчас появляются все новые программы для создания аватаров с искусственным интеллектом, оцифровкой человека с помощью телефона и создании в режиме реального времени аватара с заложенной анимацией, а также аватары для VR-платформ по фотографии. Но скорее всего создавать аватар Высоцкого будут с помощью системы захвата движений и компьютерной графики, рисуя детали вручную или частично автоматизируя с помощью специальных программ», — отметила Екатерина Филатова.

По ее словам, концерт с аватаром возможно показывать как на десктопе, телеканале или YouTube, так и на VR-платформе. Важной составляющей является не сам факт концерта и аватар артиста, а «невероятная атмосфера и действия зрителя, которые он может совершать во время концерта как в реальной жизни». Например, когда выступал Жан Мишель Жарр, в зависимости от его игры менялось цифровое окружение вокруг, а зрители могли взаимодействовать друг с другом. Это был не просто концертный зал, где зритель сидит и слушает музыку, а все время меняющаяся графика, добавила Екатерина Филатова.