Завод «Ростеха» сообщил о VR-очках для подготовки росгвардейцев

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Рязанский радиозавод (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») поставил очки виртуальной реальности для подготовки сотрудников Росгвардии, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что оборудование установили в Пермском военном институте войск национальной гвардии России. Виртуальные очки применяются для подготовки специалистов связи.

Оборудование помогает сопрягать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе. Таким образом, часть обучаемых находится в реальных условиях, другая часть — в виртуальных.

Военнослужащие используют 3D-очки, позволяющие работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Как говорится в сообщении, комплекс разработан на основе российского программного обеспечения.