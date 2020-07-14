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Завод «Ростеха» сообщил о VR-очках для подготовки росгвардейцев

Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Рязанский радиозавод (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») поставил очки виртуальной реальности для подготовки сотрудников Росгвардии, передает ТАСС.

В сообщении говорится, что оборудование установили в Пермском военном институте войск национальной гвардии России. Виртуальные очки применяются для подготовки специалистов связи.

Оборудование помогает сопрягать радиосети, в которых работают военнослужащие на реальных радиостанциях, с радиосетью, которая работает в учебном классе. Таким образом, часть обучаемых находится в реальных условиях, другая часть — в виртуальных.

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Фото: rosgvard.ru

Военнослужащие используют 3D-очки, позволяющие работать в виртуальном пространстве, созданном с использованием 3D-моделей и фотореалистичных круговых панорам. Как говорится в сообщении, комплекс разработан на основе российского программного обеспечения.

РБК направил запрос в Росгвардию.

Росгвардия была создана в 2016 году на основе внутренних войск МВД. Согласно закону, войска Росгвардии должны участвовать в охране общественного порядка, важных государственных объектов, спецгрузов, сооружений на коммуникациях, а также принимать участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом и обеспечивать режимы чрезвычайного или военного положения.

Теги: Росгвардия, VR-очки, новости, «Ростех»
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