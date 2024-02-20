Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на авдеевском направлении

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Российские военнослужащие заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении и улучшили положение на донецком, сообщает пресс-служба Минобороны.

«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций», — говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли на этом направлении около 420 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, а также пять автомобилей.

Кроме того, группировке «Юг» удалось улучшить положение по переднему краю на донецком направлении. Военные также отразили атаку штурмовых групп противника и нанесли огневое поражение личному составу и технике двух украинских бригад.

ВСУ потеряли три танка, в том числе германский Leopard, три американских бронетранспортера М113, польскую САУ Krab и четыре бронированные машины.

Российское оборонное ведомство отчитывалось о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении и днем ранее, 19 февраля. Тогда Минобороны сообщило, что военные отразили девять атак украинской армии у населенных пунктов Ласточкино и Первомайское, проводя которые ВСУ потеряли более 500 человек.

Кроме того, российское военные нанесли удары по егерской и механизированной бригадам противника.

Бои за Авдеевку шли с октября 2023 года, в конце января их интенсивность возросла. В ночь на 17 февраля Украина начала вывод войск из Авдеевки. Как отметил главком ВСУ Александр Сырский, такой шаг был обусловлен целью избежать окружения.

Вечером того же дня российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об окончательном взятии Авдеевки. Операция была реализована главным образом силами группировки войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева.