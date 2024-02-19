Минобороны объявило о взятии коксохимического завода в Авдеевке

Российские военные вывесили флаги на территории Авдеевского коксохимического завода. Объект прежде считался крупнейшим коксовым комбинатом в Европе, компания-владелец не считает, что его можно восстановить

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Военные полностью взяли Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ), на административных зданиях повесили российские флаги, сообщило Минобороны России.

Завод, передает ТАСС, был взят военнослужащими группировки войск «Центр». Ведомство также доложило о продолжении отступления украинских войск.

Комбинат расположен к северо-западу от Авдеевки. До начала полномасштабных боев производство считалось крупнейшим коксохимическим заводом Европы. В 2021 году на долю АКХЗ пришлось 27,7% всего производства украинского кокса. Площадь завода — 340 га. Восстановить АКХЗ будет невозможно, оценивал Юрий Рыженков, глава компании-владельца АКХЗ «Метинвест» Рината Ахметова.

О взятии Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу доложил двумя днями ранее, 17 февраля. По его словам, «только отдельным разрозненным формированиям» удалось покинуть город. Президент Владимир Путин, выслушав доклад Шойгу, поздравил российских военных «с такой важной победой, с таким успехом».

О выводе войск из Авдеевки власти Украины объявили в ночь на 17 февраля. ВСУ переходят к обороне «на более выгодных рубежах», подчеркнул главнокомандующий Александр Сырский. «Чтобы не попасть в окружение, было принято решение отойти на другие рубежи», — пояснил президент Владимир Зеленский и добавил, что так было необходимо сделать для сохранения жизней людей.

Президент США Джо Байден на вопрос, уверен ли он, что Украина не потеряет какой-нибудь другой город, пока конгрессмены не могут согласовать новую военную помощь, ответил отрицательно. «Я — нет. Никто не может быть [уверен]», — сказал он. В Белом доме отметили: «Солдатам [ВСУ] пришлось нормировать боеприпасы из-за сокращения запасов в результате бездействия конгресса».