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Война санкций ,  
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Сеул напомнил о санкциях после подаренной Путиным Ким Чен Ыну машины

Южная Корея напомнила о санкциях после подаренного Путиным Ким Чен Ыну Aurus
Сюжет
Война санкций
Фото: Максим Константинов / Global Look Press
Фото: Максим Константинов / Global Look Press

Южная Корея продолжит следить за соблюдением санкций в отношении КНДР, после того как российский президент Владимир Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль Aurus, заявил официальный представитель южнокорейского МИДа Лим Су Сук на брифинге, передает Yonhap.

«Все государства — члены ООН обязаны полностью соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН о санкциях против Северной Кореи», — заявил Лим Су Сук. Он напомнил, что санкции запрещают поставку, продажу или передачу в Северную Корею всех транспортных средств, независимо от их происхождения, включая автомобили класса люкс.

Правительство Южной Кореи продолжит работать с международным сообществом над выполнением санкций Совбеза ООН, добавил дипломат.

Путин подарил Ким Чен Ыну машину российского производства
Политика
Ким Чен Ын

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что Путин сделал северокорейскому лидеру подарок в виде машины. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что был подарен автомобиль премиального класса Aurus.

Подарок для Ким Чен Ына 18 февраля получила сестра лидера КНДР, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон. Ким Ё Чжон назвала этот подарок «ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран».

Ким Чен Ын увидел Aurus, когда приезжал с визитом в Россию в сентябре 2023 года и когда Путин показал ему автомобили этой марки из своего кортежа.

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«Когда лидер КНДР был на [космодроме] Восточном, он осмотрел эту машину, Путин ее показал сам лично. И конечно же, как и многим, ему [Киму] эта машина понравилась», — объяснил Песков, почему лидеру КНДР решили подарить Aurus.

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Южная Корея Северная Корея КНДР Ким Чен Ын машина Владимир Путин санкции
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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