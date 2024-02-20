Путин подарил Ким Чен Ыну машину российского производства
Президент России Владимир Путин подарил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну личный автомобиль российского производства, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Подарок 18 февраля получили сестра северокорейского лидера, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) Ким Ё Чжон, а также секретарь ЦК ТПК Пак Чон Чхон. Ким Ё Чжон отметила, что этот подарок «служит ясным свидетельством особых дружеских отношений, установленных между лидерами двух стран», и передала благодарность Путину.
Марка подаренной машины не уточняется.
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