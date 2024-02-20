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Суд отказался отпустить журналиста WSJ Эвана Гершковича из-под ареста

Суд отклонил апелляцию на продление ареста журналисту WSJ Эвану Гершковичу
Эван Гершкович
Эван Гершкович (Фото: Юрий Кочетков / EPA / ТАСС)

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу на постановление Лефортовского районного суда и оставил под арестом журналиста газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича до 30 марта. Об этом сообщила пресс-служба московских судов в телеграм-канале.

Защита пыталась обжаловать решение Лефортовского районного суда от 26 января, которым срок ареста Гершковичу продлили до 30 марта. Однако Московский городской суд оставил постановление без изменения, а апелляционную жалобу — без удовлетворения. Таким образом, журналист останется под арестом как минимум до истечения этого срока.

Эвану Гершковичу 32 года, он гражданин США. Последние шесть лет до ареста журналист жил в Москве и освещал ситуацию в России и на Украине в качестве корреспондента WSJ. Его задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по обвинению в шпионаже (ст. 276 УК). Журналисту грозит от десяти до 20 лет лишения свободы.

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ФСБ полагает, что Гершкович по заданию США собирал сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово».

В WSJ после задержания Гершковича отвергли обвинения в его адрес и потребовали освободить журналиста. Отпустить его призывал и президент США Джо Байден.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что обмен Гершковича возможен «при встречном движении со стороны партнеров». Он отмечал, что российские и американские спецслужбы поддерживают контакт по этому вопросу.

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апелляционная инстанция Эван Гершкович WSJ Москва арест
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