Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ под Артемовском

БМД-2 (Фото: ТАСС)

Российские десантники взяли штурмом опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска (украинское название города — Бахмут) в ДНР. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

Как рассказали в ведомстве, в ходе разведки с воздуха десантники обнаружили военную технику и укрытия противника. Затем по украинским военным и вооружению нанесли удар с помощью артиллерии и беспилотников. После этого военные подошли к позициям противника на БМД-2, десантировались с нескольких направлений и взяли под контроль опорный пункт.

«После занятия вражеского опорного пункта штурмовые группы ВДВ провели его полную зачистку от противника и приступили к активной обороне», — заявили в Минобороны.

Ведомство в конце мая 2023 года объявило о переходе Артемовска под контроль России. Глава ДНР Денис Пушилин неоднократно заявлял, что украинские военные пытаются вернуть утраченные позиции. В сентябре он назвал ситуацию у города «горячей».

В конце ноября Минобороны отчиталось о взятии под контроль поселка Артемовское (Хромово) примерно в 5 км от Артемовска. В министерстве напомнили, что во время боев за город Артемовск через село Артемовское проходила последняя дорога снабжения группировки ВСУ, за нее шли ожесточенные бои. После этого Минобороны неоднократно отчитывалось о захвате опорных пунктов ВСУ под Артемовском.